Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16 Pro modellerde ekran büyüyor: İşte iPhone 16'nın tasarım detayları

    iPhone 16 serisinin boyutları ve ağırlıkları hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max'in daha büyük ekrana sahip olacağı bir kez daha doğrulanmış oldu.
    apple iphone 16 & 16 pro ekran boyutu ağırlığı tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in ağırlık ve boyutları hakkında bilgiler geldi. 2024 iPhone modellerinde de Pro’lar dikkat çekecek gibi görünüyor.

    iPhone 16 ve 16 Plus'ta ekran boyutu değişmiyor

    Mevcut bilgiler iPhone 16 ve 16 Plus’ın ekran boyutunun iPhone 15 ve 15 Plus ile aynı olacağı, yalnızca 2 gramlık bir ağırlık artışının olacağını gösteriyor. iPhone 16 ağırlığı 173 gr; iPhone 16 Plus ağırlığı 203 gr olacak. iPhone 16, 6.1 inç; 16 Plus 6.7 inç ekran boyutuna sahip olacak.

    Yeni kamera düzeni, eylem düğmesi, kapasitif düğme

    iPhone 16 ve 16 Plus’ın iPhone 12’ye benzer dikey kamera düzeniyle yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olması bekleniyor. Telefonda eylem düğmesi ile birlikte yeni kapasitif bir düğme (capture button) bulunacak. Malzeme açısından, iPhone 15’in kasasından çok farklı olmayacak; aynı tip alüminyum ve mat arka cam göreceğiz.

    iPhone 16 Pro'larda ekran büyüyor, tasarımda değişiklik yok

    iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e kıyasla daha büyük ekrana sahip olacak. iPhone 16 Pro, 6.3 inç; 16 Pro Max 6.9 inç ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 16 Pro modelleri biraz daha uzun ve geniş olacak ancak kalınlık değişmeyecek. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, önceki Pro nesille aynı fırçalanmış yüzey ve kavisli tasarım ve Grade 5 Titanium koruma ile gelecek. iPhone 16 Pro’lar da eylem düğmesi ve tamamen yeni kapasitif çekim düğmesine sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fm transmitter cızırtı çözümü opel astra esp arızası izmir bakırçay üniversitesi - ekşi felsefe bölümü okuyanların yorumları yeni mezun psikolog ne yapmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız