iPhone 16 Pro modellerde ekran büyüyor: İşte iPhone 16'nın tasarım detayları

Tam Boyutta Gör iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’in ağırlık ve boyutları hakkında bilgiler geldi. 2024 iPhone modellerinde de Pro’lar dikkat çekecek gibi görünüyor.

iPhone 16 ve 16 Plus'ta ekran boyutu değişmiyor

Mevcut bilgiler iPhone 16 ve 16 Plus’ın ekran boyutunun iPhone 15 ve 15 Plus ile aynı olacağı, yalnızca 2 gramlık bir ağırlık artışının olacağını gösteriyor. iPhone 16 ağırlığı 173 gr; iPhone 16 Plus ağırlığı 203 gr olacak. iPhone 16, 6.1 inç; 16 Plus 6.7 inç ekran boyutuna sahip olacak.

Yeni kamera düzeni, eylem düğmesi, kapasitif düğme

iPhone 16 ve 16 Plus’ın iPhone 12’ye benzer dikey kamera düzeniyle yeniden tasarlanmış bir kamera çıkıntısına sahip olması bekleniyor. Telefonda eylem düğmesi ile birlikte yeni kapasitif bir düğme (capture button) bulunacak. Malzeme açısından, iPhone 15’in kasasından çok farklı olmayacak; aynı tip alüminyum ve mat arka cam göreceğiz.

iPhone 16 Pro'larda ekran büyüyor, tasarımda değişiklik yok

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e kıyasla daha büyük ekrana sahip olacak. iPhone 16 Pro, 6.3 inç; 16 Pro Max 6.9 inç ekran boyutuna sahip olacak. iPhone 16 Pro modelleri biraz daha uzun ve geniş olacak ancak kalınlık değişmeyecek. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, önceki Pro nesille aynı fırçalanmış yüzey ve kavisli tasarım ve Grade 5 Titanium koruma ile gelecek. iPhone 16 Pro’lar da eylem düğmesi ve tamamen yeni kapasitif çekim düğmesine sahip olacak.

