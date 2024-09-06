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Tam Boyutta Gör Yakında tanıtılacak olan iPhone 16 Pro ile ilgili birçok bilgi ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından en merak edilen şeylerden biri de kamera performansı. iPhone 16 Pro'da yer alacak olan yeni ultra geniş açı sensör, iPhone 15 Pro'da çokca eleştrilen makro çekim performansını da yükseltecek.

12 MP sensörün yerini 48 MP'lik yeni sensör alacak

iPhone 15 Pro'da yer alan 12 MP ultra geniş açı kamera, herhangi bir nesneye çok yakınlaşınca makro modu kapsamında ana kameranın yerine devreye giriyor ve görüntü kalitesinin düşmesine sebep oluyordu. iPhone 16 Pro'da ise 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensör yer alacak. Büyük sensör sayesinde, daha fazla ayrıntı yakalanacak, daha iyi sabitleme ve daha az bulanık görüntü ile daha iyi makro çekim performansı elde edilecek.

iPhone 16 Pro'yu düz modellerden ayıracak özellikler 1 gün önce eklendi

Ayrıca, düşük ışıklı fotoğraflarda belirgin iyileştirmeler görülecek ve yapay zeka destekli gelişmiş yeteneklerle daha iyi renk doğruluğu ve daha iyi pozlama ayarlamaları görebileceğiz.

Geçtiğimiz yıl, 5x yakınlaştırmalı telefoto lens yalnızca Pro Max modelinde mevcuttu, ancak bu sene 16 Pro modelinde de yer alacak. Bu nedenle, iPhone 16 Pro'da önemli kamera iyileştirmeleri sağlanacak.

iPhone 16 serisiyle beraber birçok Apple ürünün de tanıtılacağı Apple'ın "Its Glowtime" etkinliği, 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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iPhone 16 Pro'nun makro çekim kalitesi artacak