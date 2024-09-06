iPhone 16 Pro'nun makro çekim kalitesi artacak

12 MP sensörün yerini 48 MP'lik yeni sensör alacak
iPhone 15 Pro'da yer alan 12 MP ultra geniş açı kamera, herhangi bir nesneye çok yakınlaşınca makro modu kapsamında ana kameranın yerine devreye giriyor ve görüntü kalitesinin düşmesine sebep oluyordu. iPhone 16 Pro'da ise 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensör yer alacak. Büyük sensör sayesinde, daha fazla ayrıntı yakalanacak, daha iyi sabitleme ve daha az bulanık görüntü ile daha iyi makro çekim performansı elde edilecek.
Ayrıca, düşük ışıklı fotoğraflarda belirgin iyileştirmeler görülecek ve yapay zeka destekli gelişmiş yeteneklerle daha iyi renk doğruluğu ve daha iyi pozlama ayarlamaları görebileceğiz.
Geçtiğimiz yıl, 5x yakınlaştırmalı telefoto lens yalnızca Pro Max modelinde mevcuttu, ancak bu sene 16 Pro modelinde de yer alacak. Bu nedenle, iPhone 16 Pro'da önemli kamera iyileştirmeleri sağlanacak.
iPhone 16 serisiyle beraber birçok Apple ürünün de tanıtılacağı Apple'ın "Its Glowtime" etkinliği, 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.