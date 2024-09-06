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    iPhone 16 Pro'nun makro çekim kalitesi artacak

    iPhone 16 Pro'da yer alacak olan yeni ultra geniş açı sensör, iPhone 15 Pro'da çokca eleştrilen makro çekim performansını yükseltecek.                           
    iPhone 16 Pro'nun makro çekim kalitesi artacak Tam Boyutta Gör
    Yakında tanıtılacak olan iPhone 16 Pro ile ilgili birçok bilgi ortaya çıktı. Kullanıcılar tarafından en merak edilen şeylerden biri de kamera performansı. iPhone 16 Pro'da yer alacak olan yeni ultra geniş açı sensör, iPhone 15 Pro'da çokca eleştrilen makro çekim performansını da yükseltecek.

    12 MP sensörün yerini 48 MP'lik yeni sensör alacak

    iPhone 15 Pro'da yer alan 12 MP ultra geniş açı kamera, herhangi bir nesneye çok yakınlaşınca makro modu kapsamında ana kameranın yerine devreye giriyor ve görüntü kalitesinin düşmesine sebep oluyordu. iPhone 16 Pro'da ise 48 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensör yer alacak. Büyük sensör sayesinde, daha fazla ayrıntı yakalanacak, daha iyi sabitleme ve daha az bulanık görüntü ile daha iyi makro çekim performansı elde edilecek.

    Ayrıca, düşük ışıklı fotoğraflarda belirgin iyileştirmeler görülecek ve yapay zeka destekli gelişmiş yeteneklerle daha iyi renk doğruluğu ve daha iyi pozlama ayarlamaları görebileceğiz.

    Geçtiğimiz yıl, 5x yakınlaştırmalı telefoto lens yalnızca Pro Max modelinde mevcuttu, ancak bu sene 16 Pro modelinde de yer alacak. Bu nedenle, iPhone 16 Pro'da önemli kamera iyileştirmeleri sağlanacak. 

    iPhone 16 serisiyle beraber birçok Apple ürünün de tanıtılacağı Apple'ın "Its Glowtime" etkinliği, 9 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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