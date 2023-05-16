iPhone 16 Pro özellikleri şimdiden şekilleniyor: İşte beklenenler

Teknoloji Editörü
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iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi daha çıkmadan
iPhone 16 haberi duymak garip gelebilir ancak fısıltı gazetesinde bu olağan bir durum. Apple hakkındaki tutarlı sızıntılarıyla tanınan Ming-Chi Kuo’ya göre gelecek yılki iPhone 16 Pro modellerinin her ikisinde de periskop lens bulunacak. Bu yılki iPhone 15 serisinde ise sadece iPhone 15 Pro Max modelinde bu kamera sisteminin olması bekleniyor. iPhone 16 Pro ve Pro Max özellikleri şekilleniyor
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Bununla birlikte, iPhone 16 Pro'nun önceki Pro modellerinden biraz daha büyük olacağı ve Apple'ın periskop lensi ilk kez her iki premium cihaza da getirebilmesinin nedeninin yeni boyutun sağladığı "daha geniş iç alan" olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta, ekran endüstrisi analisti Ross Young, Apple'ın hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max modelleri için yeni ekran boyutlarını benimseyeceğini iddia etmişti.
iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekran boyutuna sahip olması beklenirken, iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtilmişti. Görünüşe göre iki farklı iddia da birbirlerini doğrular nitelikte. Daha büyük ekran ve iki modelde de periskop kamera
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Ek olarak mevcut iPhone 14 Pro 6,1 inç ekran boyutuna ve iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inç ekran boyutuna sahip. Bu yılki iPhone 15 modellerinin hepsinin iPhone 14 serisindekilerle aynı boyutları koruması bekleniyor. Kuo, iPhone 16 Pro modellerinde kullanılacak
periskop kamera sisteminin tedarikçisinin Cowell olacağını söylüyor. Bu arada, periskop kamera sistemi açılı aynalar sayesinde bildiğimiz telefoto lenslere gelen ışığı bükerek sensöre yönlendiriyor. Bu sayede kullanıcıların herhangi bir bulanıklık veya kalitede başka bir düşüş olmadan daha fazla yakınlaştırma yapmasına olanak tanınıyor.
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Sistemin iPhone 15 Pro'ya
5-6x optik zoom eklemesi bekleniyor (mevcut iPhone 14 Pro 3x'e kadar optik zoom destekliyor). Kuo, yakınlaştırma aralığının 2024 Pro ve Pro Max modelleri için geliştirilip geliştirilmeyeceğini veya bu yılki iPhone 15 Pro Max'te özel olarak yer alması beklenenle aynı kalıp kalmayacağı konusunda yorum yapmadı.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.