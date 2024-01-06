Tam Boyutta Gör Apple iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden iPhone 16 ve hatta iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi ise iPhone 16 Pro'nun bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü ortaya çıktı. İşte yenilenen işlev tuşu ve yakalama düğmesiyle iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan görüntülere göre iPhone 16 Pro, büyük oranda selefi iPhone 15 Pro'ya benzeyecek. Ancak bazı ufak değişiklikler de yok değil. Öncelikli olarak Eylem düğmesi, modellerinin hepsinde sol tarafta konumlandırılmış. Ayrıca daha büyük ekran köşegenleri ve güç düğmesinin hemen altında yeni bir yakalama düğmesi mevcut.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Apple’ın daha kolay video ve fotoğraf çekmek için bu düğmeyi geliştirdiği düşünülüyor. Ayrıca bir kuvvet sensörü de içerecek. Ancak bu yükseltmenin Pro modellere özel olacağını belirtelim. iPhone 16 ve 16 Plus'ın Eylem düğmesine kavuşacağını düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var.

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Tam Boyutta Gör Kaynağa göre iPhone 16 Pro, 6,27 inç boyutlarında ekran, 194 gram ağırlık ve 149,6 x 71,45 x 8,25 mm ölçülerinde olacak. 16 Pro Max ise, 6,85 inç ekran, 225 gram ve 163 x 77,58 x 8,25 mm boyutlarında tanıtılacak. Kıyaslamak gerekirse iPhone 15 Pro'nun 146,6 x 70,6 x 8,3 mm / 187 gr, iPhone 15 Pro Max'in ise 159,9 x 76,7 x 8,3 mm ve 221 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım.

Yeni nesil telefonlardaki bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. iPhone 16 Pro serisinin güncellenmiş 48MP ultra geniş sensörlere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 16 Pro, 5x tetraprism yakınlaştırma lensinden destek alacak. Şu an için bildiklerimiz bunlarla sınırlı. iPhone 16 ailesinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.

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iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı!