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    iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Apple iPhone 16 serisinin tasarımı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bugün ise iPhone 16 Pro'nun yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı. İşte iPhone 16 Pro'nun muhtemel tasarımı.
    iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 15 serisi bildiğiniz gibi halen gündemde. Ancak şimdiden iPhone 16 ve hatta iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi ise iPhone 16 Pro'nun bir dizi yüksek kaliteli render görüntüsü ortaya çıktı. İşte yenilenen işlev tuşu ve yakalama düğmesiyle iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max.

    iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan görüntülere göre iPhone 16 Pro, büyük oranda selefi iPhone 15 Pro'ya benzeyecek. Ancak bazı ufak değişiklikler de yok değil. Öncelikli olarak Eylem düğmesi, modellerinin hepsinde sol tarafta konumlandırılmış. Ayrıca daha büyük ekran köşegenleri ve güç düğmesinin hemen altında yeni bir yakalama düğmesi mevcut. 

    iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Apple’ın daha kolay video ve fotoğraf çekmek için bu düğmeyi geliştirdiği düşünülüyor. Ayrıca bir kuvvet sensörü de içerecek. Ancak bu yükseltmenin Pro modellere özel olacağını belirtelim. iPhone 16 ve 16 Plus'ın Eylem düğmesine kavuşacağını düşünürsek, bunun şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var.

    iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Kaynağa göre iPhone 16 Pro, 6,27 inç boyutlarında ekran194 gram ağırlık ve 149,6 x 71,45 x 8,25 mm ölçülerinde olacak. 16 Pro Max ise, 6,85 inç ekran, 225 gram ve 163 x 77,58 x 8,25 mm boyutlarında tanıtılacak. Kıyaslamak gerekirse iPhone 15 Pro'nun 146,6 x 70,6 x 8,3 mm / 187 gr, iPhone 15 Pro Max'in ise 159,9 x 76,7 x 8,3 mm ve 221 gram ağırlığında olduğunu hatırlatalım.

    Yeni nesil telefonlardaki bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. iPhone 16 Pro serisinin güncellenmiş 48MP ultra geniş sensörlere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 16 Pro, 5x tetraprism yakınlaştırma lensinden destek alacak. Şu an için bildiklerimiz bunlarla sınırlı. iPhone 16 ailesinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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