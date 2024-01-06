iPhone 16 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan görüntülere göre iPhone 16 Pro, büyük oranda selefi iPhone 15 Pro'ya benzeyecek. Ancak bazı ufak değişiklikler de yok değil. Öncelikli olarak Eylem düğmesi, modellerinin hepsinde sol tarafta konumlandırılmış. Ayrıca daha büyük ekran köşegenleri ve güç düğmesinin hemen altında yeni bir yakalama düğmesi mevcut.
Yeni nesil telefonlardaki bir diğer yükseltme ise kamera bölümünde. iPhone 16 Pro serisinin güncellenmiş 48MP ultra geniş sensörlere sahip olması bekleniyor. Ayrıca 16 Pro, 5x tetraprism yakınlaştırma lensinden destek alacak. Şu an için bildiklerimiz bunlarla sınırlı. iPhone 16 ailesinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.