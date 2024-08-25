Apple'a göre iPhone 16 satışlarının üçte ikisini Pro modelleri oluşturacak

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Tam Boyutta Gör Apple'ın hesaplamalarına göre, yaklaşmakta olan iPhone 16 serisinde en çok ilgi görecek modellerin iPhone 16 Pro ve Pro Max olması bekleniyor. 9to5Mac'in haberine göre iPhone 16 satışlarının üçte ikisini bu iki üst model oluşturacak.

iPhone 16 serisinin kamera özellikleri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

iPhone 16 Pro'nun toplam sevkiyatlardaki payını hesaplamak kolay oldu çünkü periskop lens, iPhone 15 Pro Max modeline özgü bir özellikken artık hem iPhone 16 Pro Max hem de iPhone 16 Pro'da kullanılacak. Genellikle Apple, fiyat konusunda daha iyi pazarlık yapabilmek ve riskleri azaltmak için bileşen siparişlerini birden fazla tedarikçi arasında dağıtır. Ancak bu, belirli bir bileşen için toplam sipariş miktarını belirlemeyi zorlaştırıyor.

90,1 milyon adet iPhone 16 üretilecek

Çıkan son haberler LG Innotech'in, başlangıçta "Folded Zoom" adı verilen periskop lens modülünün tek tedarikçisi olacağını ve Apple'ın, yeni iPhone serisi için beklenen toplam talebin %70'ini karşılayacak kadar Folded Zoom modülü sipariş ettiği yönünde.

Tam Boyutta Gör Sektör kaynaklarına göre, Apple'ın bu yıl dört iPhone 16 modeli için üretim hedefi, 26,6 milyon iPhone 16 Pro (%30), 33,2 milyon iPhone 16 Pro Max birimi de (%37) dahil olmak üzere 90,1 milyon birim. Yani, Pro serisi akıllı telefonlar 2024 yılında piyasaya sürülecek toplam iPhone 16 cihaz ailesinin %67'sini oluşturacak.

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iPhone 16 satışlarının üçte ikisini Pro modelleri oluşturabilir