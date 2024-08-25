Apple'a göre iPhone 16 satışlarının üçte ikisini Pro modelleri oluşturacak

iPhone 16 Pro'nun toplam sevkiyatlardaki payını hesaplamak kolay oldu çünkü periskop lens, iPhone 15 Pro Max modeline özgü bir özellikken artık hem iPhone 16 Pro Max hem de iPhone 16 Pro'da kullanılacak. Genellikle Apple, fiyat konusunda daha iyi pazarlık yapabilmek ve riskleri azaltmak için bileşen siparişlerini birden fazla tedarikçi arasında dağıtır. Ancak bu, belirli bir bileşen için toplam sipariş miktarını belirlemeyi zorlaştırıyor.
90,1 milyon adet iPhone 16 üretilecek
Çıkan son haberler LG Innotech'in, başlangıçta "Folded Zoom" adı verilen periskop lens modülünün tek tedarikçisi olacağını ve Apple'ın, yeni iPhone serisi için beklenen toplam talebin %70'ini karşılayacak kadar Folded Zoom modülü sipariş ettiği yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.