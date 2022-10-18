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    Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile adeta uçacak: İşte ilk test sonuçları

    Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S23, içerisinde bir canavar taşıyabilir. Ortaya çıkan performans testlerine göre Snapdragon 8 Gen 2 son derece hızlı bir yonga olacak.
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    Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile adeta uçacak Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un önümüzdeki ay tam detaylarını açıklayacağı Snapdragon 8 Gen 2 mobil işlemcisinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Belirtilenlere göre, Samsung Galaxy S23’te yer alan Snapdragon 8 Gen 2, Geekbench'te görünmüş olabilir.

    Galaxy S23 olduğu iddia edilen cihaz, SM-S911U kod adıyla Geekbench'te Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte test edilmiş durumda. Snapdragon 8 Gen 2, göründüğü kadarıyla 8 çekirdekten oluşacak ve bunları 3 küme içerisinde toplayacak. Yonga üzerinde yer alan 3 çekirdek 2.02 GHz, 4 çekirdek 2.80 GHz ve 1 çekirdek 3.36 GHz hızında görev alacak.

    Samsung Galaxy S23, iPhone 14 kadar hızlı

    Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile adeta uçacak Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin ikinci nesil 4nm işlem sürecinde üretilen Snapdragon 8 Gen 2, performans anlamında selefinin oldukça önünde yer alıyor. Galaxy S23 ve Galaxy S22 arasındaki performans farkı dolayısıyla Snapdragon 8 Gen 2 ile Snapdragon 8 Gen 1 arasındaki fark, tek çekirdek performansında yüzde 20, çok çekirdek performansında ise yüzde 30 seviyelerinde. Geekbench'te Galaxy S23 olduğu iddia edilen cihaz, tek çekirdekte 1524 ve çok çekirdekli testte 4597 puan almayı başarmış durumda. Galaxy S22 için bu sayılar sırasıyla 1200 ve 3200 puan civarında.
    Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile adeta uçacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23'ün Snapdragon 8 Gen 2'si daha düşük saat hızına sahip olmasına rağmen iPhone 14'ün Apple A15 işlemcisiyle aynı seviyede görünüyor. iPhone 14 Pro Max'te bulunan yeni Apple A16 ise liderlik koltuğunda rakipsiz.

    Muhtemel Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri

    TSMC'nin dökümhanelerinin ikinci nesil 4nm süreci, Qualcomm'a güç tüketimi için daha geniş bir alan sağlarken performans için de daha fazla kazanım elde etmesini kolaylaştırıyor. Geekbench verilerini doğru kabul edersek, istenen adımın başarılı bir şekilde atıldığını söyleyebiliriz.

    Öte yandan, Snapdragon 8 gen 2 yongası, Snapdragon 8 Gen 1’de bulunan Cortex-X1'e göre yüzde 25 performans artışı sağlayan Cortex-X3 performans çekirdeğine sahip olacak. Bununla birlikte 2.8 GHz hızında çalışan iki Cortex-A715 ve iki Cortex-A710 çekirdeği bir kümede bir araya getirilecek. Ek olarak üç Cortex-A510 çekirdeği de verimliliğe odaklanacak. Yonganın grafik yükünü ise Adreno 740 GPU’su çekecek.

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    slamdunk393 3 gün önce

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