Samsung Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 ile adeta uçacak: İşte ilk test sonuçları

Galaxy S23 olduğu iddia edilen cihaz, SM-S911U kod adıyla Geekbench'te Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte test edilmiş durumda. Snapdragon 8 Gen 2, göründüğü kadarıyla 8 çekirdekten oluşacak ve bunları 3 küme içerisinde toplayacak. Yonga üzerinde yer alan 3 çekirdek 2.02 GHz, 4 çekirdek 2.80 GHz ve 1 çekirdek 3.36 GHz hızında görev alacak.
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Muhtemel Snapdragon 8 Gen 2 özellikleri
TSMC'nin dökümhanelerinin ikinci nesil 4nm süreci, Qualcomm'a güç tüketimi için daha geniş bir alan sağlarken performans için de daha fazla kazanım elde etmesini kolaylaştırıyor. Geekbench verilerini doğru kabul edersek, istenen adımın başarılı bir şekilde atıldığını söyleyebiliriz.
Öte yandan, Snapdragon 8 gen 2 yongası, Snapdragon 8 Gen 1’de bulunan Cortex-X1'e göre yüzde 25 performans artışı sağlayan Cortex-X3 performans çekirdeğine sahip olacak. Bununla birlikte 2.8 GHz hızında çalışan iki Cortex-A715 ve iki Cortex-A710 çekirdeği bir kümede bir araya getirilecek. Ek olarak üç Cortex-A510 çekirdeği de verimliliğe odaklanacak. Yonganın grafik yükünü ise Adreno 740 GPU’su çekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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