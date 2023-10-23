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    Apple, iPhone 16 serisinde fiyat artışına gidebilir: İşte nedeni

    iPhone 15'in yüksek üretim maliyeti yeni modellerin fiyatlarını etkileyebilir. Apple, iPhone 16 ve 16 Pro modelleriyle birlikte ilk kez telefonlarında fiyat artışına gidebilir.
    iphone 16 fiyatları artabilir Tam Boyutta Gör
    iPhone 15’in üretim maliyetleri iPhone 14 modellerine göre önemli ölçüde daha yüksek. Apple’ın bu yüksek bileşen fiyatlarını 2024’te tüketicilere yansıtabilir. iPhone 16 çıkışıyla birlikte ilk kez iPhone fiyatları Amerika’da da yükselebilir.

    iPhone 15 üretim maliyeti rekor seviyede!

    iPhone 15 Pro Max’in maliyeti iPhone 14 Pro Max modeline göre %12 artarak 558 dolar oldu. Bu, iPhone bileşenlerinin toplam maliyeti açısından rekor seviyede bir rakam. 2018 - 2021 arasında çıkan Pro Max modellerinin toplam parça maliyeti 450 doları geçmedi. Bileşen maliyetleri 2022’de yaklaşık %20 oranında arttı.

    iPhone 15 Pro Max’in telefoto kamerasının maliyeti önceki modele göre %380 artış göstererek 30 dolar oldu. 15 Pro serisine hafiflik sağlayan titanyum kasanın maliyeti, paslanmaz çelik kasaya göre %43 daha fazla (50 dolar). A17 Pro işlemcinin maliyeti ise A16 Bionic çipe kıyasla %27 daha yüksek (130 dolar).

    Maliyet artışı elbette 15 Pro modellere özel değil. iPhone 15 bileşenlerinin maliyeti geçen yılki modele göre %16 artarken, iPhone 15 Plus bileşenlerinin maliyeti %10 artış gösterdi.

    iPhone 16 fiyatlarını etkileyebilir

    Apple, artan maliyetlere rağmen Amerika’da iPhone’ları yine aynı fiyattan satışa sundu. Ancak, Apple’ın artan üretim maliyetlerini iPhone 16 serisinde tüketiciye yansıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 9 dakika önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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