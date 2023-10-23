Apple, iPhone 16 serisinde fiyat artışına gidebilir: İşte nedeni

iPhone 15 yurt dışı fiyatı: En ucuz iPhone 15 Pro hangi ülkede? 1 ay önce eklendi

iPhone 15 üretim maliyeti rekor seviyede!

iPhone 15 Pro Max’in maliyeti iPhone 14 Pro Max modeline göre %12 artarak 558 dolar oldu. Bu, iPhone bileşenlerinin toplam maliyeti açısından rekor seviyede bir rakam. 2018 - 2021 arasında çıkan Pro Max modellerinin toplam parça maliyeti 450 doları geçmedi. Bileşen maliyetleri 2022’de yaklaşık %20 oranında arttı.

iPhone 15 Pro Max’in telefoto kamerasının maliyeti önceki modele göre %380 artış göstererek 30 dolar oldu. 15 Pro serisine hafiflik sağlayan titanyum kasanın maliyeti, paslanmaz çelik kasaya göre %43 daha fazla (50 dolar). A17 Pro işlemcinin maliyeti ise A16 Bionic çipe kıyasla %27 daha yüksek (130 dolar).

Maliyet artışı elbette 15 Pro modellere özel değil. iPhone 15 bileşenlerinin maliyeti geçen yılki modele göre %16 artarken, iPhone 15 Plus bileşenlerinin maliyeti %10 artış gösterdi.

iPhone 16 fiyatlarını etkileyebilir

Apple, artan maliyetlere rağmen Amerika’da iPhone’ları yine aynı fiyattan satışa sundu. Ancak, Apple’ın artan üretim maliyetlerini iPhone 16 serisinde tüketiciye yansıtması bekleniyor.

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