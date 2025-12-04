Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro, kilit kamera uygulaması özelliğini sunmuyor

    Apple'ın yeni iPhone 17 serisini tanıtırken bahsetmediği, kamera uygulamasından kaldırdığı bir özellik ortaya çıktı. iPhone 17 Pro kullanıcıları durumdan şikayetçi.

    Apple iPhone 17 Pro Max gece modu portre çekimi kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro gibi önceki modellere kıyasla çok daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunuyor. Ancak Apple, önceki Kamera uygulamasındaki bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı: Gece modu fotoğrafları artık Portre modunda kullanılamıyor.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'te gece modu portre çekimi mümkün değil

    iPhone 17 Pro, yeni Center Stage ön kameraya, arkada üç adet 48 MP Fusion kameraya ve Çift Çekim gibi birçok yeni yazılım özelliğine sahip. Ancak ilginç bir şekilde, kullanıcılar bir yazılım özelliğinin eksik olduğunu keşfetti: Portre modunda çekim yaparken artık Gece modu kullanılamıyor.

    Portre modu, popüler bir Kamera uygulaması özelliği ve karanlık ortamlarda çekim yapıyorsanız, düşük ışıkta harika portreler için Gece modunu destekliyor.

    Portre modunda Gece modunu destekleyen modeller

    Gece modu normalde daha fazla ışık toplamak için pozlama süresini artırıyor. Önceki Pro modelleri bu uzun pozlamalar sırasında derinlik verilerini kaydettiğinden Portre modu çalışmaya devam ediyordu. iPhone 17 Pro'da ise Gece modu etkinleştirildiğinde bu derinlik verileri artık kaydedilmiyor. Gece modu çekimini daha sonra portreye dönüştüremiyorsunuz. Bu özellik, şu modellerde çalışıyor:

    • iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max
    • iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max
    • iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max
    • iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max
    • iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

    Sorunun bir yazılım hatasından kaynaklandığı düşünülebilir ancak Apple'ın kendi belgeleri, özelliğin bilerek kaldırıldığını gösteriyor. Belki de yeterli sayıda kullanıcı bundan rahatsız olursa, Apple gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle bu özelliği geri getirebilir.

    Kaynakça https://support.apple.com/guide/iphone/take-night-mode-photos-iph1a3c5b4c3/ios https://www.macobserver.com/news/iphone-17-pro-drops-night-mode-portraits-confirmed-by-apple/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motordan tır tır ses gelmesi karı koca oyunları yağ pompası kaç km değiştirilir arap şükrü kimdir audi a4 1.8 tfsi kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum