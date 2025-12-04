iPhone 17 Pro, kilit kamera uygulaması özelliğini sunmuyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro gibi önceki modellere kıyasla çok daha gelişmiş bir kamera deneyimi sunuyor. Ancak Apple, önceki Kamera uygulamasındaki bir özelliği sessiz sedasız kaldırdı: Gece modu fotoğrafları artık Portre modunda kullanılamıyor.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max'te gece modu portre çekimi mümkün değil

iPhone 17 Pro, yeni Center Stage ön kameraya, arkada üç adet 48 MP Fusion kameraya ve Çift Çekim gibi birçok yeni yazılım özelliğine sahip. Ancak ilginç bir şekilde, kullanıcılar bir yazılım özelliğinin eksik olduğunu keşfetti: Portre modunda çekim yaparken artık Gece modu kullanılamıyor.

Portre modu, popüler bir Kamera uygulaması özelliği ve karanlık ortamlarda çekim yapıyorsanız, düşük ışıkta harika portreler için Gece modunu destekliyor.

Portre modunda Gece modunu destekleyen modeller

Gece modu normalde daha fazla ışık toplamak için pozlama süresini artırıyor. Önceki Pro modelleri bu uzun pozlamalar sırasında derinlik verilerini kaydettiğinden Portre modu çalışmaya devam ediyordu. iPhone 17 Pro'da ise Gece modu etkinleştirildiğinde bu derinlik verileri artık kaydedilmiyor. Gece modu çekimini daha sonra portreye dönüştüremiyorsunuz. Bu özellik, şu modellerde çalışıyor:

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max

Sorunun bir yazılım hatasından kaynaklandığı düşünülebilir ancak Apple'ın kendi belgeleri, özelliğin bilerek kaldırıldığını gösteriyor. Belki de yeterli sayıda kullanıcı bundan rahatsız olursa, Apple gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle bu özelliği geri getirebilir.

