iPhone 17 Slim, iPhone 15 Plus'tan küçük ekranla gelebilir

iPhone 17 Slim daha küçük ekran ile gelebilir
Güvenilir bir kaynak olan Display Supply Chain Consultants'tan Ross Young, iPhone 17 Slim'in iPhone 15 Plus ve 16 Plus modellerinden daha küçük bir ekrana sahip olacağını iddia etti. Young'a göre iPhone 17 Slim'in ekranı 6,55 inç boyutunda olacak. iPhone 15 Plus ise 6,7 inç büyüklüğünde ekrana sahip, keza 16 Plus'ın da aynı büyüklükte ekranla gelmesi bekleniyor.
Öte yandan iPhone 16 Pro Max modelinde ekran büyüklüğü 6,9 inç'e yükselecek. Dolayısıyla eğer iddialar doğruysa, Apple'ın büyük ekran isteyen kullanıcıları Pro Max modeline yönlendirmeye çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz. Tabi iPhone 17 serisinin tanıtılmasına daha 1.5 sene olduğu için bu iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.