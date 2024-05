iPhone 17 Slim, iPhone 15 Plus'tan küçük ekranla gelebilir

Tam Boyutta Gör Dün ortaya çıkan bir rapora göre Apple'ın, iPhone 16 Plus'ın halefinin ismini değiştirerek iPhone 17 Slim olarak adlandırılacağı iddia edildi. İsminden de anlaşılacağı üzere ince bir model olacak olan iPhone 17 Slim, yeni gelen bilgiye göre boyut olarak da selefinden farklı olabilir.

iPhone 17 Slim daha küçük ekran ile gelebilir

Güvenilir bir kaynak olan Display Supply Chain Consultants'tan Ross Young, iPhone 17 Slim'in iPhone 15 Plus ve 16 Plus modellerinden daha küçük bir ekrana sahip olacağını iddia etti. Young'a göre iPhone 17 Slim'in ekranı 6,55 inç boyutunda olacak. iPhone 15 Plus ise 6,7 inç büyüklüğünde ekrana sahip, keza 16 Plus'ın da aynı büyüklükte ekranla gelmesi bekleniyor.

Öte yandan iPhone 16 Pro Max modelinde ekran büyüklüğü 6,9 inç'e yükselecek. Dolayısıyla eğer iddialar doğruysa, Apple'ın büyük ekran isteyen kullanıcıları Pro Max modeline yönlendirmeye çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz. Tabi iPhone 17 serisinin tanıtılmasına daha 1.5 sene olduğu için bu iddialara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

