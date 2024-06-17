iPhone 17 serisi daha ince bir kasaya sahip olacak

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Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 17 ile birlikte tasarım tarafında ciddi bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Küçülen ekranlar ve daha ince Slim modelinin gelecek olması haricinde daha ince bir kasa yapısının masada olduğu iddia ediliyor.

iPhone 17 ile radikal değişim

Kaynaklar M4 işlemcili iPad Pro serisinde başlayan incelik hareketinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor. Bu iki model Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en ince cihazlar olma unvanına sahip.

iPhone 17 Slim, serinin en üst ve pahalı modeli olacak 1 ay önce eklendi

iPhone 17 bu akımın devamı olacak. Daha ince ve küçülen kasa ile birlikte iPhone 17 daha kompakt bir görünüme kavuşacak. MacBook Pro ve Apple Watch modelleri de aynı dönemde daha ince kasa tasarımı ile gelecek.

Apple’ın bu inceliğin getireceği iç donanım ve sağlamlık dezavantajını nasıl aşacağı henüz bilinmiyor. Özellikle daha kolay yamulabilen kasa ve kısıtlı soğutma imkânı Apple’ın en büyük engelleri durumunda. Kaynaklar firmanın grafen tabanlı bazı çözümler üzerinde çalışmaya başladığını belirtiyor.

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iPhone 17 ile Apple risk alıyor