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    Anlık Bildirim

    iPhone 17 serisi daha ince bir kasaya sahip olacak

    iPhone 17 serisi ile birlikte Apple bir dizi değişim trendine başlıyor. Apple ekosistemi artık daha ince ve daha kompakt kasalara sahip yeni nesil cihazlara kavuşacak. 
    Apple Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 ile birlikte tasarım tarafında ciddi bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Küçülen ekranlar ve daha ince Slim modelinin gelecek olması haricinde daha ince bir kasa yapısının masada olduğu iddia ediliyor.

    iPhone 17 ile radikal değişim

    Kaynaklar M4 işlemcili iPad Pro serisinde başlayan incelik hareketinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor. Bu iki model Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en ince cihazlar olma unvanına sahip.

    iPhone 17 bu akımın devamı olacak. Daha ince ve küçülen kasa ile birlikte iPhone 17 daha kompakt bir görünüme kavuşacak. MacBook Pro ve Apple Watch modelleri de aynı dönemde daha ince kasa tasarımı ile gelecek.

    Apple’ın bu inceliğin getireceği iç donanım ve sağlamlık dezavantajını nasıl aşacağı henüz bilinmiyor. Özellikle daha kolay yamulabilen kasa ve kısıtlı soğutma imkânı Apple’ın en büyük engelleri durumunda. Kaynaklar firmanın grafen tabanlı bazı çözümler üzerinde çalışmaya başladığını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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