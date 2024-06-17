iPhone 17 serisi daha ince bir kasaya sahip olacak

iPhone 17 ile radikal değişim
Kaynaklar M4 işlemcili iPad Pro serisinde başlayan incelik hareketinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtiyor. Bu iki model Apple’ın bugüne kadar geliştirdiği en ince cihazlar olma unvanına sahip.
iPhone 17 bu akımın devamı olacak. Daha ince ve küçülen kasa ile birlikte iPhone 17 daha kompakt bir görünüme kavuşacak. MacBook Pro ve Apple Watch modelleri de aynı dönemde daha ince kasa tasarımı ile gelecek.
Apple’ın bu inceliğin getireceği iç donanım ve sağlamlık dezavantajını nasıl aşacağı henüz bilinmiyor. Özellikle daha kolay yamulabilen kasa ve kısıtlı soğutma imkânı Apple’ın en büyük engelleri durumunda. Kaynaklar firmanın grafen tabanlı bazı çözümler üzerinde çalışmaya başladığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.