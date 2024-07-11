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    iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı sızdırıldı

    Eylül 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Pro Max modelinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre cihaz, 48 MP tetraprizm kameraya sahip olacak.
    iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple iPhone 16 ve 16 Pro'nun bildiğiniz gibi önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak şimdiden iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bunlardan en büyüğü "Plus" modelinin sonlanacağı iddiaları oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı paylaşıldı. 

    1/2,6'' 48 MP tetraprizm kamera ve daha fazlası

    Analistlerin raporlarına göre Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Pro Max, tetraprism zoom lens teknolojisinde önemli bir iyileştirme ile geliyor. Kaçıranlar için tetraprizm kamera, ilk olarak iPhone 15 Pro Max kullanılmaya başladı ve bir süredir iPhone 16 Pro serisinin 5x Tetraprism kamera ile tanıtılacağı gündemde.

    X üzerinden yaptığı paylaşımda Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 1/3.1 inç 12MP periskop zoom kamera, iPhone 17 Pro Max'te ise, 1/2.6 inç 48MP tetraprism kameraya geçiş yapılacağını belirtti. Bu da yüzde 19'luk bir boyut artışıyla fotoğraf kalitesini ve yakınlaştırma işlevini artıracak.

    iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Kuo’nun belirttiğine göre, Apple’ın birincil prizma lens tedarikçisi olan Crystal-Optech, gelecekte büyük bir kar akışı sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle Apple'ın maliyetleri düşürmek adına cam yerine plastik prizma lensler kullanabileceği iddiaları mevcut. Kuo ise, bu söylentilere son vererek, Apple’ın önümüzdeki birkaç yıl boyunca cam prizma kullanmaya devam edeceğini belirtti.

    Şu an için iPhone 17 Pro Max’in yükseltilmiş periskop zoom lensine sahip tek model olup olmayacağı belirsiz. Bu planlar değiştiği takdirde Kuo, 2026 yılı sonlarında çıkacak olan iPhone 18 Pro modelinin de benzer kameraya sahip olabileceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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