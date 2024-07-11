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Tam Boyutta Gör Apple iPhone 16 ve 16 Pro'nun bildiğiniz gibi önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak şimdiden iPhone 17 özelliklerinin nasıl olacağı konuşulmaya başlandı. Hatta bunlardan en büyüğü "Plus" modelinin sonlanacağı iddiaları oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı paylaşıldı.

1/2,6'' 48 MP tetraprizm kamera ve daha fazlası

Analistlerin raporlarına göre Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Pro Max, tetraprism zoom lens teknolojisinde önemli bir iyileştirme ile geliyor. Kaçıranlar için tetraprizm kamera, ilk olarak iPhone 15 Pro Max kullanılmaya başladı ve bir süredir iPhone 16 Pro serisinin 5x Tetraprism kamera ile tanıtılacağı gündemde.

X üzerinden yaptığı paylaşımda Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 1/3.1 inç 12MP periskop zoom kamera, iPhone 17 Pro Max'te ise, 1/2.6 inç 48MP tetraprism kameraya geçiş yapılacağını belirtti. Bu da yüzde 19'luk bir boyut artışıyla fotoğraf kalitesini ve yakınlaştırma işlevini artıracak.

Tam Boyutta Gör Kuo’nun belirttiğine göre, Apple’ın birincil prizma lens tedarikçisi olan Crystal-Optech, gelecekte büyük bir kar akışı sağlamayı hedefliyor. Bu nedenle Apple'ın maliyetleri düşürmek adına cam yerine plastik prizma lensler kullanabileceği iddiaları mevcut. Kuo ise, bu söylentilere son vererek, Apple’ın önümüzdeki birkaç yıl boyunca cam prizma kullanmaya devam edeceğini belirtti.

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Şu an için iPhone 17 Pro Max’in yükseltilmiş periskop zoom lensine sahip tek model olup olmayacağı belirsiz. Bu planlar değiştiği takdirde Kuo, 2026 yılı sonlarında çıkacak olan iPhone 18 Pro modelinin de benzer kameraya sahip olabileceğini belirtiyor.

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iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı sızdırıldı