iPhone 17 Pro Max'in muhtemel kamera tasarımı sızdırıldı

1/2,6'' 48 MP tetraprizm kamera ve daha fazlası
Analistlerin raporlarına göre Apple’ın 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 17 Pro Max, tetraprism zoom lens teknolojisinde önemli bir iyileştirme ile geliyor. Kaçıranlar için tetraprizm kamera, ilk olarak iPhone 15 Pro Max kullanılmaya başladı ve bir süredir iPhone 16 Pro serisinin 5x Tetraprism kamera ile tanıtılacağı gündemde.
X üzerinden yaptığı paylaşımda Ming-Chi Kuo, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde 1/3.1 inç 12MP periskop zoom kamera, iPhone 17 Pro Max'te ise, 1/2.6 inç 48MP tetraprism kameraya geçiş yapılacağını belirtti. Bu da yüzde 19'luk bir boyut artışıyla fotoğraf kalitesini ve yakınlaştırma işlevini artıracak.
Şu an için iPhone 17 Pro Max’in yükseltilmiş periskop zoom lensine sahip tek model olup olmayacağı belirsiz. Bu planlar değiştiği takdirde Kuo, 2026 yılı sonlarında çıkacak olan iPhone 18 Pro modelinin de benzer kameraya sahip olabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.