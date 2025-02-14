iPhone 17 Pro Max'in yeni ''Dinamik Ada'' tasarımı sızdırıldı
Çinli kaynak Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro Max'te Dinamik Ada boyutunun küçülmesi bekleniyor. Dinamik Ada bildiğiniz gibi yazılımsal olarak büyüyüp küçülebilen bir yapıya sahip. Ancak Face ID bileşenlerini küçültmek için şirketin ''metalens'' teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.
Hatırlamak gerekirse, Apple, Dinamik Ada tasarımını ilk olarak 2022 yılında iPhone 14 Pro modellerinde tanıtmıştı ve o zamandan beri çok az değişliğe uğradı. Apple'ın nihai hedefi ise, iPhone'un ön kamerasını ve Face ID bileşenlerini ekranın altına yerleştirerek tamamen uçtan uca bir ekran oluşturmak. Ancak bunun gerçekleşmesine daha birkaç yıl var.
Bu arada, yeni Face ID teknolojisinin gelecekteki iPad Pro modellerine ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPad cihazına da gelmesi bekleniyor. Ancak Apple cephesinden henüz bir doğrulama paylaşılmış değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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