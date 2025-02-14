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    iPhone 17 Pro Max'in yeni ''Dinamik Ada'' tasarımı sızdırıldı

    Apple'ın gelecek yıl piyasaya süreceği iPhone 17 Pro Max ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Telefonun ön tasarımında önemli bir değişiklik olması bekleniyor. 
    iPhone 17 Pro Max'in yeni ''Dinamik Ada'' tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 serisini daha Eylül ayında piyasaya sürmesine rağmen, iPhone 17 serisi hakkında yeni detaylar duymaya devam ediyoruz. Hatta bunun en büyük örneği yatay kamera tasarımı oldu diyebiliriz. Şimdi ise iPhone 17 Pro'nun ön tasarımı iPhone 14’den beri ilk defa değişecek gibi görünüyor. 

    iPhone 17 Pro Max'in yeni ''Dinamik Ada'' tasarımı sızdırıldı

    Çinli kaynak Digital Chat Station tarafından sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro Max'te Dinamik Ada boyutunun küçülmesi bekleniyor. Dinamik Ada bildiğiniz gibi yazılımsal olarak büyüyüp küçülebilen bir yapıya sahip. Ancak Face ID bileşenlerini küçültmek için şirketin ''metalens'' teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.

    iPhone 17 Pro Max'in yeni ''Dinamik Ada'' tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Metalens, geleneksel kavisli lenslerin aksine ışığı daha hassas odaklayabilen mikroskobik desenlerle işlenmiş ince ve düz bir lens olarak tanımlanıyor. Apple'ın bu teknolojiyi Face ID sisteminde nasıl kullanacağı henüz tam olarak açıklanmasa da metalens sayesinde daha küçük bir ön kamera ve sensör alanı sağlanabilir.

    Hatırlamak gerekirse, Apple, Dinamik Ada tasarımını ilk olarak 2022 yılında iPhone 14 Pro modellerinde tanıtmıştı ve o zamandan beri çok az değişliğe uğradı. Apple'ın nihai hedefi ise, iPhone'un ön kamerasını ve Face ID bileşenlerini ekranın altına yerleştirerek tamamen uçtan uca bir ekran oluşturmak. Ancak bunun gerçekleşmesine daha birkaç yıl var.

    Bu arada, yeni Face ID teknolojisinin gelecekteki iPad Pro modellerine ve gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPad cihazına da gelmesi bekleniyor. Ancak Apple cephesinden henüz bir doğrulama paylaşılmış değil.

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    Rindaman 10 saat önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 17 saat önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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