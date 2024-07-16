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Tam Boyutta Gör Apple, yılın sonuna doğru iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, iPhone 17 ile ilgili iddialar da gelmeye başladı. Daha önce, iPhone 17 serisinin TSMC'nin 2nm süreciyle üretilen A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak yeni iddia, bunun aksini söylüyor.

2nm süreci, 2025'in sonuna kadar seri üretime geçmeyebilir

Weibo platformundan "Mobil çip uzmanı" isimli bir kullanıcı, TSMC'nin 2nm sürecinin 2025 sonuna kadar seri üretime hazır olmayacağını, dolayısıyla iPhone 17 serisinde 3nm çiplerle devam edileceğini iddia etti.

TSMC, gelecek yıl 2nm çiplerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Tayvan medyasından edinilen bilgilere göre, şirket istikrarlı seri üretime ulaşmak amacıyla süreci hızlandırmış durumda. Apple, TSMC'nin özel müşterisi olduğu için en gelişmiş üretim süreçlerine ilk olarak erişebiliyor. 2nm'de de benzer şekilde Apple'ın öncelikli konumda olması bekleniyor.

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TSMC'nin 2nm düğümü, 3nm ile karşılaştırıldığında aynı güç tüketiminde %10 ila %15 hız artışı veya aynı hızda güç tüketiminde %25 ila %30 azalma sağlayacak.

iPhone 15 Pro modellerine güç veren mevcut A17 Pro çipi, TSMC'nin ilk nesil 3 nm süreciyle üretiliyor. Buna karşılık,2024 iPad Pro'ya güç veren yeni M4 çipi, ikinci nesil 3 nm teknolojisiyle üretiliyor. iPhone 16 serisinde kullanılacak olan A18 de benzer şekilde 3nm ile üretilecek. Eğer iddia gerçekleşirse, Apple üç nesil üst üste telefonlarında 3nm süreciyle üretilmiş işlemciler kullanmış olacak.

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iPhone 17 serisinde, 2nm işlemci kullanılmayabilir