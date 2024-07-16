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    iPhone 17 serisinde, 2nm işlemci kullanılmayabilir

    iPhone 17 serisinin, TSMC'nin 2nm süreciyle üretilen A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak yeni iddia, 2nm sürecinin yetişmeyebileceğini söylüyor.  
    iPhone 17 serisinde, 2nm işlemci kullanılmayabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, yılın sonuna doğru iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanırken, iPhone 17 ile ilgili iddialar da gelmeye başladı. Daha önce, iPhone 17 serisinin TSMC'nin 2nm süreciyle üretilen A19 işlemcisinden güç alacağı söyleniyordu. Ancak yeni iddia, bunun aksini söylüyor.

    2nm süreci, 2025'in sonuna kadar seri üretime geçmeyebilir

    Weibo platformundan "Mobil çip uzmanı" isimli bir kullanıcı, TSMC'nin 2nm sürecinin 2025 sonuna kadar seri üretime hazır olmayacağını, dolayısıyla iPhone 17 serisinde 3nm çiplerle devam edileceğini iddia etti.

    TSMC, gelecek yıl 2nm çiplerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Tayvan medyasından edinilen bilgilere göre, şirket istikrarlı seri üretime ulaşmak amacıyla süreci hızlandırmış durumda. Apple, TSMC'nin özel müşterisi olduğu için en gelişmiş üretim süreçlerine ilk olarak erişebiliyor. 2nm'de de benzer şekilde Apple'ın öncelikli konumda olması bekleniyor.

    TSMC'nin 2nm düğümü, 3nm ile karşılaştırıldığında aynı güç tüketiminde %10 ila %15 hız artışı veya aynı hızda güç tüketiminde %25 ila %30 azalma sağlayacak.

    iPhone 15 Pro modellerine güç veren mevcut A17 Pro çipi, TSMC'nin ilk nesil 3 nm süreciyle üretiliyor. Buna karşılık,2024 iPad Pro'ya güç veren yeni M4 çipi, ikinci nesil 3 nm teknolojisiyle üretiliyor. iPhone 16 serisinde kullanılacak olan A18 de benzer şekilde 3nm ile üretilecek. Eğer iddia gerçekleşirse, Apple üç nesil üst üste telefonlarında 3nm süreciyle üretilmiş işlemciler kullanmış olacak.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/16/iphone-17-wont-use-a-2nm-chipset-claims-tipster/ https://weibo.com/1833340431/OnJ3ojmDk?refer_flag=1001030103_
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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