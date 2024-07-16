iPhone 17 serisinde, 2nm işlemci kullanılmayabilir

2nm süreci, 2025'in sonuna kadar seri üretime geçmeyebilir
Weibo platformundan "Mobil çip uzmanı" isimli bir kullanıcı, TSMC'nin 2nm sürecinin 2025 sonuna kadar seri üretime hazır olmayacağını, dolayısıyla iPhone 17 serisinde 3nm çiplerle devam edileceğini iddia etti.
TSMC, gelecek yıl 2nm çiplerin seri üretimine başlamayı planlıyor. Tayvan medyasından edinilen bilgilere göre, şirket istikrarlı seri üretime ulaşmak amacıyla süreci hızlandırmış durumda. Apple, TSMC'nin özel müşterisi olduğu için en gelişmiş üretim süreçlerine ilk olarak erişebiliyor. 2nm'de de benzer şekilde Apple'ın öncelikli konumda olması bekleniyor.
TSMC'nin 2nm düğümü, 3nm ile karşılaştırıldığında aynı güç tüketiminde %10 ila %15 hız artışı veya aynı hızda güç tüketiminde %25 ila %30 azalma sağlayacak.
iPhone 15 Pro modellerine güç veren mevcut A17 Pro çipi, TSMC'nin ilk nesil 3 nm süreciyle üretiliyor. Buna karşılık,2024 iPad Pro'ya güç veren yeni M4 çipi, ikinci nesil 3 nm teknolojisiyle üretiliyor. iPhone 16 serisinde kullanılacak olan A18 de benzer şekilde 3nm ile üretilecek. Eğer iddia gerçekleşirse, Apple üç nesil üst üste telefonlarında 3nm süreciyle üretilmiş işlemciler kullanmış olacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/16/iphone-17-wont-use-a-2nm-chipset-claims-tipster/ https://weibo.com/1833340431/OnJ3ojmDk?refer_flag=1001030103_ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.