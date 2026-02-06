iPhone 18 Pro Max daha büyük batarya ile gelebilir: İşte yeni iddia

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 18 Pro serisinin tanıtımına daha aylar olsa da, bilgiler şimdiden sızmaya başladı. Çin'de gelen son söylenti, iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesiyle ilgili iddialarda bulunuyor.

iPhone 18 Pro Max'in pil kapasitesi artacak

Weibo’da paylaşım yapan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre, Çin’de satılacak iPhone 18 Pro Max modeli 5.000 mAh veya daha büyük kapasiteli bir batarya ile gelecek. Uluslararası pazara sunulacak versiyonun ise biraz daha büyük, yaklaşık 5.100–5.200 mAh aralığında bir bataryaya sahip olacağını iddia ediyor.

Batarya kapasitesindeki bu farkın nedeni ise Çin’e özel modelde fiziksel SIM kart yuvasının bulunması. Diğer birçok ülkede satılacak modeller ise yalnızca eSIM desteği sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, fiziksel SIM yuvasına sahip iPhone 17 Pro Max modeli 4.832 mAh batarya taşırken, eSIM’li versiyonunda bu kapasite 5.088 mAh seviyesine çıkıyor.

Artan kapasitenin yanında, yeni 2 nm üretim sürecine sahip A20 Pro işlemcisi sayesinde cihazın pil ömrünün önemli ölçüde artması bekleniyor. Ancak batarya kapasitesi, günümüzde 7.000 mAh kapasiteleri aşan ve 10.000 mAh'e ulaşan Çinli telefonların oldukça gerisinde kalıyor. Buna karşın, Apple'ın donanım yazılım uyumu ve yüksek optimizasyonu, pilin daha verimli kullanılmasını sağlayarak, daha küçük pille daha yüksek pil ömrü sağlayabildiğini de belirtelim.

