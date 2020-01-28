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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları

    Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği düşük seviye telefonların sayısı giderek artıyor. iPhone 9 ve iPhone 9 Pro modellerinden sonra şimdi de iPhone 12 mini adında bir model gündemde.
    4 sa.
    1,8b
    86
    13
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları
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    Apple'ın Mart ayında iPhone 9 adını vereceği ve iPhone 8 tasarımını temel alan küçük boyutlu bir telefonu piyasaya süreceği artık kesin gibi. Şimdi ise iPhone 12 mini adında bir modelin daha iddiaları ortaya çıktı.

    iPhone 12 mini neler sunacak?

    Firmanın iPhone 11S veya iPhone 12 olarak adlandırılacak yeni seride tam 4 tane telefon modeli tanıtacağı iddia ediliyor. Bunlar standart ve Pro olarak düşünülüyordu ancak giriş seviyesi bir model de olacak. 
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    Yeni seride 6.7 inçlik iPhone Pro Max modeli, 6.1 inçlik iPhone Pro modeli ve 6.1 inçlik iPhone 12 modeli yer alıyor. Yani aslında geçen yılın isimlendirmesi devam ediyor. Dördüncü modelin ise bir türlü isim kısmında bulanıklık giderilememişti. iPhone 12 mini iddiası ile aslında puzzle tamamlanmış oldu. 

    iPhone 12 mini modelinin 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan iPhone 9 ve iPhone 9 Pro modellerinin yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bakımdan bir rekabet oluşabilir ancak Apple'ın 5G desteği ile iPhone 12 mini modelini farklılaştıracak. Bu bakımdan biraz daha fiyatı yüksek olabilir. 
     



    https://www.slashgear.com/iphone-12-leak-mentions-four-models-including-an-iphone-12-mini-27607815/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bkadem (@bkadem) 4 sa. en beğenilen
    Eskiden trendleri belirleyen firma şimdi çinlilerin belirlediği trend'e ayak uydurmaya çalışıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Biyturs_OnSr 18 dk.
    Bu Apple bana bir yerlerden çok tanıdık geliyor. Şirket yapmayız dediklerini, kullanıcı kitlesi ise yapmazlar dedikleri her şeyi şirket bir bir yapıyor Merak ediyorum daha ne kadar savunmaya devam edecekler.
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    DPLALİ 19 dk.
    S3 Mini’nin rakibi belli oldu :D
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    uuygunn 23 dk. yeni yorumcu
    Çıkarsın tabi millette para bol alırlar.
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    turkay23 1 sa.
    Apple android bitirmeye yeminli
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    bio technolog 3 sa.
    Adı mini boyu 5.4 inç komedi gibi.



    Ben SE ile mutluyum ios 14 geliyor 3 senedir kullandığım cihazın bataryasını daha değiştirmedim %80 300 istiyor Apple yetki servis bir 3 sene daha kullanmak için vereceğim yapacak birşey yok.



    Ne zaman 5s veya 6s kasasında en güncel donanım çıkar o zaman onu alırım. Hala 4s kullanan arkadaşlarım var. Mis gibi çalışıyor cihazlar. Bende bir 6 sene kullanmış olacağım herhalde
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    Krone 3 sa.
    Haydaaa bak bu heyecanlandırdı işte. Ufak boyutlu ve çerçeveleri inceltilmiş bir iPhone istiyordum umarım doğrudur.
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    cand. 3 sa. yeni yorumcu
    Ya ne çıkarıyolarsa çıkarsınlar artık bizi bitirdin be
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    mkyb 4 sa.
    Kasa iPhone SE kasasının uzatılmış hali olsun Pro Max'teki gibi 3 kamera olsun ama ucuz olsun.

    Cem Yılmaz'ın dediği gibi : Çilek yiyeyim muz tadı gelsin istiyorum.

    Apple'dan bahsediyoruz. SE'yi ucuza çıkardılar zira iPhone 5'ten beri kullanılan bir kasayla ve 6S işlemcisiyle çıkardılar. Yani ar-ge maliyeti olmadığından ucuzdu.

    Eğer SE 2 çıkacak olsa bile iPhone 6-7-8 kasasında gelecektir. Apple aynı kasada çıkartıp elindeki fazla parçaları bitirecek.
    Yani tasarım farklı olacak beklentisine girmeyin.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    xenix 2 sa. mkyb
    Tek bir şey söylemek istiyorum marangoz mu bu elindeki malzemeyi bitirsin? Tasarım dili nedir bilmiyorsunuz
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    m_carleone82 4 sa.
    Mecburen ekonomik model çıkaracaklar... Satışlar cok düştü.
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    Erasmus78 4 sa.
    Görseldeki tasarım dili (Kasa iPhone SE kasası, 3 lü kamera ve Çentikli çerçevesiz ekran) gerçek olursa fiyatı da iPhone 11 vari olursa yıkar ortalığı...
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    1843 kez okundu.
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    iphone 12 mini, iphone 12 ve Apple
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