iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları

Apple'ın Mart ayında iPhone 9 adını vereceği ve iPhone 8 tasarımını temel alan küçük boyutlu bir telefonu piyasaya süreceği artık kesin gibi. Şimdi ise iPhone 12 mini adında bir modelin daha iddiaları ortaya çıktı.
iPhone 12 mini neler sunacak?
Firmanın iPhone 11S veya iPhone 12 olarak adlandırılacak yeni seride tam 4 tane telefon modeli tanıtacağı iddia ediliyor. Bunlar standart ve Pro olarak düşünülüyordu ancak giriş seviyesi bir model de olacak.
Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"
Yeni seride 6.7 inçlik iPhone Pro Max modeli, 6.1 inçlik iPhone Pro modeli ve 6.1 inçlik iPhone 12 modeli yer alıyor. Yani aslında geçen yılın isimlendirmesi devam ediyor. Dördüncü modelin ise bir türlü isim kısmında bulanıklık giderilememişti. iPhone 12 mini iddiası ile aslında puzzle tamamlanmış oldu.
iPhone 12 mini modelinin 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan iPhone 9 ve iPhone 9 Pro modellerinin yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bakımdan bir rekabet oluşabilir ancak Apple'ın 5G desteği ile iPhone 12 mini modelini farklılaştıracak. Bu bakımdan biraz daha fiyatı yüksek olabilir.
https://www.slashgear.com/iphone-12-leak-mentions-four-models-including-an-iphone-12-mini-27607815/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben SE ile mutluyum ios 14 geliyor 3 senedir kullandığım cihazın bataryasını daha değiştirmedim %80 300 istiyor Apple yetki servis bir 3 sene daha kullanmak için vereceğim yapacak birşey yok.
Ne zaman 5s veya 6s kasasında en güncel donanım çıkar o zaman onu alırım. Hala 4s kullanan arkadaşlarım var. Mis gibi çalışıyor cihazlar. Bende bir 6 sene kullanmış olacağım herhalde
Cem Yılmaz'ın dediği gibi : Çilek yiyeyim muz tadı gelsin istiyorum.
Apple'dan bahsediyoruz. SE'yi ucuza çıkardılar zira iPhone 5'ten beri kullanılan bir kasayla ve 6S işlemcisiyle çıkardılar. Yani ar-ge maliyeti olmadığından ucuzdu.
Eğer SE 2 çıkacak olsa bile iPhone 6-7-8 kasasında gelecektir. Apple aynı kasada çıkartıp elindeki fazla parçaları bitirecek.
Yani tasarım farklı olacak beklentisine girmeyin.
86 Kişi Okuyor (45 Üye, 41 Misafir) 7 Masaüstü 79 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1843 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iphone 12 mini, iphone 12 ve Apple