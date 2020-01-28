iPhone 9 modelinden sonra şimdi de iPhone 12 mini iddiaları

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Apple'ın Mart ayında iPhone 9 adını vereceği ve iPhone 8 tasarımını temel alan küçük boyutlu bir telefonu piyasaya süreceği artık kesin gibi. Şimdi ise iPhone 12 mini adında bir modelin daha iddiaları ortaya çıktı.

iPhone 12 mini neler sunacak?

Firmanın iPhone 11S veya iPhone 12 olarak adlandırılacak yeni seride tam 4 tane telefon modeli tanıtacağı iddia ediliyor. Bunlar standart ve Pro olarak düşünülüyordu ancak giriş seviyesi bir model de olacak.

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Yeni seride 6.7 inçlik iPhone Pro Max modeli, 6.1 inçlik iPhone Pro modeli ve 6.1 inçlik iPhone 12 modeli yer alıyor. Yani aslında geçen yılın isimlendirmesi devam ediyor. Dördüncü modelin ise bir türlü isim kısmında bulanıklık giderilememişti. iPhone 12 mini iddiası ile aslında puzzle tamamlanmış oldu.

iPhone 12 mini modelinin 5.4 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Diğer taraftan iPhone 9 ve iPhone 9 Pro modellerinin yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Bu bakımdan bir rekabet oluşabilir ancak Apple'ın 5G desteği ile iPhone 12 mini modelini farklılaştıracak. Bu bakımdan biraz daha fiyatı yüksek olabilir.



https://www.slashgear.com/iphone-12-leak-mentions-four-models-including-an-iphone-12-mini-27607815/

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