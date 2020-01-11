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    iPhone bataryalı kılıfları için ücretsiz değişim programı başladı

    iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max bataryalı kılıf (Smart Battery Case) modelleri için ücretsiz değişim programı başladı. Ücretsiz değişim programından nasıl yararlanılır?
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone bataryalı kılıfları için ücretsiz değişim programı başladı
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    Apple bugün yayınladığı açıklama ile iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin Smart Battery Case (bataryalı kılıf) aksesuarlarında hata tespit edildiğini ve bu kılıfları ücretsiz değiştireceğini açıkladı.

    Apple, sorunlu ürünlerde şarj edilmediğini veya şarj edilirken kopukluk yaşandığını tespit etti. Söz konusu sorun, Ocak 2019 ile Ekim 2019 arasındaki Apple şarjlı kılıf modellerinde yaşanıyor. Bu durumun güvenlik tehdidi oluşturmadığını ancak şarj sorunu oluşturduğu için ücretsiz değişim yapılacağı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iki milyarıncı iPhone’u satmaya hazırlanıyor"

    iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modelleri için Smart Battery Case aksesuarına sahipseniz Apple Store veya Apple yetkili servislerinde ücretsiz değişim yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Apple’ın hazırladığı bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.



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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmetay74 1 hf.
    tahminimce YouTube'da xray görüntüleri çekildiğinde de görülmüş ve çabuk bozulabilir uyarısı yapıldığı için incelemeye girmiş olabilir
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