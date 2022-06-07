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    iPhone ekran ve batarya değişim ücreti zamlandı

    Apple'ın en son geçtiğimiz Mart ayında zam yaptığı iPhone için garanti dışı onarım ücretlerine dün bir zam daha geldi. iPhone ekran değişim ve iPhone batarya değişim ücreti ne kadar oldu?
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    iPhone ekran ve batarya değişim ücreti ne kadar? 2022
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    Apple’ın tüm iPhone fiyatlarına zam yapmasıyla birlikte iPhone'ların servis ücretleri de arttı. Tüm onarım ücretleri yüzde 18,65 oranında zamlandı. Ekran değişim ücreti 5 bin liranın üzerine çıktı.

    Ekranın çatladığında, kırıldığında veya darbeye bağlı renk hataları olduğunda telefonunuz garanti kapsamı dışına çıkacak ve Apple’ın açıkladığı ekran değişim ücretini ödemeniz gerekecek. iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max modellerinin ekranını değiştirmek için 4.949 TL yerine artık 5.849 TL ödemek gerekecek.

    iPhone ekran değişim ücreti ne kadar? 2022

    iPhone ekran yenileme ücreti
    iPhone modeli Zamdan önce Zamdan sonra
    iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max 4.949 TL 5.849 TL
    iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone XS
    iPhone X, iPhone 11 Pro    		 4.349 TL 5.149 TL
    iPhone 13 mini, iPhone 12 mini 3.649 TL 4.379 TL
    iPhone SE (3. nesil), iPhone SE (2. Nesil) 2.549 TL 3.139 TL
    iPhone 11 2.449 TL 2.829 TL
    iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus 1.829 TL 2.109 TL
    iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 Plus 1.529 TL 1.829 TL
    iPhone 6, iPhone SE (1. Nesil), iPhone 5s 1.539 TL 1.769 TL

    iPhone pil değişim ücreti 2022

    iPhone’un bataryasını garanti kapsamı dışında yenilemek isterseniz Apple’ın açıkladığı ücreti ödeyerek değişim yapabilirsiniz.

    iPhone batarya değişim ücreti ne kadar?
    iPhone modeli Zamdan Önce Garanti kapsamı dışında
    iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max,
    iPhone XR, iPhone 11 Pro Max,
    iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini    		 1.179 TL 1.399 TL
    iPhone SE (3. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPhone SE,
    iPhone 6, iPhone 6 Plus,
    iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
    iPhone 7, iPhone 7 Plus,
    iPhone 8, iPhone 8 Plus,
    diğer tüm uygun modeller    		 829 TL 1.019 TL
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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 1 gün önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 4 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 4 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 4 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 6 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 6 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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