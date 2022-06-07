iPhone ekran ve batarya değişim ücreti zamlandı

- iPhone ekran değişim ücreti ne kadar? 2022
- iPhone ekran yenileme ücreti
- iPhone pil değişim ücreti 2022
- iPhone batarya değişim ücreti ne kadar?
- Yorumlar
Apple’ın tüm iPhone fiyatlarına zam yapmasıyla birlikte iPhone'ların servis ücretleri de arttı. Tüm onarım ücretleri yüzde 18,65 oranında zamlandı. Ekran değişim ücreti 5 bin liranın üzerine çıktı.
Ekranın çatladığında, kırıldığında veya darbeye bağlı renk hataları olduğunda telefonunuz garanti kapsamı dışına çıkacak ve Apple’ın açıkladığı ekran değişim ücretini ödemeniz gerekecek. iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max ve iPhone XS Max modellerinin ekranını değiştirmek için 4.949 TL yerine artık 5.849 TL ödemek gerekecek.
iPhone ekran değişim ücreti ne kadar? 2022
|iPhone modeli
|Zamdan önce
|Zamdan sonra
|iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max
|4.949 TL
|5.849 TL
|iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone XS
iPhone X, iPhone 11 Pro
|4.349 TL
|5.149 TL
|iPhone 13 mini, iPhone 12 mini
|3.649 TL
|4.379 TL
|iPhone SE (3. nesil), iPhone SE (2. Nesil)
|2.549 TL
|3.139 TL
|iPhone 11
|2.449 TL
|2.829 TL
|iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus
|1.829 TL
|2.109 TL
|iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 Plus
|1.529 TL
|1.829 TL
|iPhone 6, iPhone SE (1. Nesil), iPhone 5s
|1.539 TL
|1.769 TL
iPhone pil değişim ücreti 2022
iPhone’un bataryasını garanti kapsamı dışında yenilemek isterseniz Apple’ın açıkladığı ücreti ödeyerek değişim yapabilirsiniz.
|iPhone modeli
|Zamdan Önce
|Garanti kapsamı dışında
|iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max,
iPhone XR, iPhone 11 Pro Max,
iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini
|1.179 TL
|1.399 TL
|iPhone SE (3. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPhone SE,
iPhone 6, iPhone 6 Plus,
iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPhone 7, iPhone 7 Plus,
iPhone 8, iPhone 8 Plus,
diğer tüm uygun modeller
|829 TL
|1.019 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.