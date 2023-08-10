Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Avrupa Komisyonu, akıllı telefonlar başta olmak üzere diğer birçok elektronik ürün için USB-C yasasını onayladı. Öyle ki buna benzer bir karar Hindistan ve Brezilya tarafından da alındı. Şimdi bu ülkeler arasına yeni bir isim daha dahil oluyor. Suudi Arabistan hemen hemen tüm elektronik cihazların USB-C şarj portu kullanmasını zorunlu kıldı.

Suudi Arabistan,USB-C şartını onayladı

Aktarıldığı kadarıyla Suudi Arabistan'da onaylanan USB-C şartı, iki aşamalı olarak hayata geçecek. Buna göre 1 Ocak 2025'te başlayacak düzenleme kapsamında ülkede satılan akıllı telefon, kulaklık ve hoparlör gibi cihazlara ek olarak mobil aksesuarların da USB-C'ye sahip olması gerekecek. 1 Nisan 2026 tarihinde ise, bu kural dizüstü bilgisayarlar ve iPad gibi taşınabilir cihazlar için geçerli olacak.

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Ayrıca pratik kullanıma sahip olmayan bazı cihazlar, yeni düzenlemenin dışında tutulacak. Khaleej Times'a göre Suudi Arabistan, bu yeni kararın arkasında "kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak" olduğunu belirtiyor. Ayrıca ülkenin yerel düzenleyicisi, USB-C'nin daha yüksek veri aktarım hızlarına izin verdiğini ve aynı zamanda tek bir kablo uyumluluğunun e-atıkların azaltılmasına yardımcı olacağını savunuyor.

Apple bu tür yasaların ana hedefi

Bu tür yasalar tüm cihaz üreticilerini hedef alsa da, bundan en çok etkilenen tabi ki Apple olacak. Niketim ABD'li dev, uzun bir süredir birçok cihazda Lightning bağlantı noktasına destek sunuyor. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Bildiğiniz gibi yaklaşmakta olan iPhone 15 serisinin USB-C bağlantı noktasına sahip olması bekleniyor.

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iPhone etkisi: USB-C şartı bir ülkede daha onaylandı