Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone Fold özellikleri sızdı: Apple'dan "iPhone tarihinde ilk"

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son detaylara göre şirket, bu cihazla iPhone tarihinde bugüne kadarki en büyük tasarım değişikliğine hazırlanıyor.

    Apple'ın uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone modeli, artık konsept bir tasarım olmaktan çıkıp netleşmeye başlıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre, katlanabilir model Apple’ın bugüne kadar yaptığı en köklü iPhone değişimi olabilir. Şirketin ilk kez tamamen farklı bir form faktörüne geçeceği belirtiliyor.

    Apple tarihinde ilk

    Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, geçmişte iPhone 4, iPhone 6 ve iPhone X gibi modellerle büyük tasarım sıçramaları yapmıştı. Ancak katlanabilir iPhone, bunların da ötesine geçerek doğrudan cihazın formunu değiştiren ilk model olacak. Tasarım tarafında Apple'ın "kitap tarzı" katlanabilir yapıyı tercih edeceği konuşuluyor.

    Yani cihaz, dışta daha küçük bir ekran ve açıldığında tablet benzeri geniş bir iç ekran sunacak. Sızıntılara göre dış ekranın 5.5 inç, iç ekranın ise 7.8 inç boyutunda olması bekleniyor. Bu yapı özellikle aynı anda birden fazla uygulama kullanımı için optimize edilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde Apple'ın lansman planında da değişiklik olmayacak. Katlanabilir modelin, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması beklenirken çıkış tarihinin yıl sonuna, hatta Aralık 2026'ya kayabileceği konuşuluyor. 

    iPhone Fold neler sunacak?

    iPhone Fold için Apple'ın dayanıklılığı ön planda tuttuğu söyleniyor. Cihazda paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı bir menteşe kullanılacak. Daha önce gündeme gelen sıvı metal menteşe iddialarıyla birlikte düşünüldüğünde şirketin bu alana ciddi yatırım yaptığı açık. Ayrıca ekran tarafında kat izi sorununu minimuma indirmek için özel katmanlı yapıların kullanılacağı söyleniyor.

    Kamera tarafında ise çok radikal bir değişim yok. Cihazın çift arka kamera ve tek ön kamera ile geleceği söyleniyor. Güvenlik tarafında ise Face ID yerine yan tuşa entegre Touch ID tercih edilecek. Üretim tarafında da önemli bir gelişme var. Sektör kaynaklarına göre katlanabilir OLED panel üretimi için Samsung tarafı devreye girmeye hazırlanıyor.

    Fiyat konusunda ise iPhone Fold'un premium bir cihaz olacağı daha önce doğrulanmıştı. Bu noktada 2.300 dolar seviyeleri konuşulurken, son raporlar başlangıç fiyatının 2.000 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    H
    halogen666 5 saat önce

    2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zoretanin kullanırken kahve içilir mi hgs borcu olan araç satılır mı plaka askıya alma ücreti opel vectra c kasa en çok tutulan modeli is bankası kredi kartı kapatma mobil bankacılık

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum