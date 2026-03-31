iPhone Fold özellikleri sızdı: Apple'dan "iPhone tarihinde ilk"

Apple tarihinde ilk
Mark Gurman tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, geçmişte iPhone 4, iPhone 6 ve iPhone X gibi modellerle büyük tasarım sıçramaları yapmıştı. Ancak katlanabilir iPhone, bunların da ötesine geçerek doğrudan cihazın formunu değiştiren ilk model olacak. Tasarım tarafında Apple'ın "kitap tarzı" katlanabilir yapıyı tercih edeceği konuşuluyor.
Yani cihaz, dışta daha küçük bir ekran ve açıldığında tablet benzeri geniş bir iç ekran sunacak. Sızıntılara göre dış ekranın 5.5 inç, iç ekranın ise 7.8 inç boyutunda olması bekleniyor. Bu yapı özellikle aynı anda birden fazla uygulama kullanımı için optimize edilecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilerle birlikte değerlendirildiğinde Apple'ın lansman planında da değişiklik olmayacak. Katlanabilir modelin, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması beklenirken çıkış tarihinin yıl sonuna, hatta Aralık 2026'ya kayabileceği konuşuluyor.
iPhone Fold neler sunacak?
iPhone Fold için Apple'ın dayanıklılığı ön planda tuttuğu söyleniyor. Cihazda paslanmaz çelik ve titanyum alaşımlı bir menteşe kullanılacak. Daha önce gündeme gelen sıvı metal menteşe iddialarıyla birlikte düşünüldüğünde şirketin bu alana ciddi yatırım yaptığı açık. Ayrıca ekran tarafında kat izi sorununu minimuma indirmek için özel katmanlı yapıların kullanılacağı söyleniyor.
Fiyat konusunda ise iPhone Fold'un premium bir cihaz olacağı daha önce doğrulanmıştı. Bu noktada 2.300 dolar seviyeleri konuşulurken, son raporlar başlangıç fiyatının 2.000 dolar civarında olabileceğini öne sürüyor.
2 telefonum var 5G Turkcell 1311 Mbps. Türktelekom 4G 10 Mbps. 4G bant aralığını düşük tutarlarsa herkes mecburen 5Gye intikal etmek zorunda kalacak.