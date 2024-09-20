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    Anlık Bildirim

    Microsoft'tan yeni uygulama: Windows PC'nize herhangi bir cihazdan erişebileceksiniz

    Microsoft macOS, iOS, iPadOS, web tarayıcıları, Android cihazlar ve hatta Windows PC'ler için bir Windows uygulaması başlatıyor. Windows'un bir kopyasını hemen hemen her cihaza aktarabileceksiniz.
    Microsoft, Windows PC'ler için yeni uygulamasını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, kullanıcıların Windows ve ilişkili uygulamalarını çeşitli platformlarda çalıştırabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan ve Windows Uygulaması adını taşıyan yeni bir uygulama tanıttı. Teknoloji devi, bu yenilikçi uygulamanın yalnızca Windows için değil aynı zamanda macOS, iOS ve web tarayıcıları için de kullanılabilir olacağını duyurdu.

    Microsoft'un yeni uygulaması Windows ortamınıza platformlar arası erişim sağlıyor

    Windows Uygulamasının birincil işlevi bu platformların çoğunda Microsoft Uzak Masaüstü uygulamasının yerini almak olacak. Windows Uygulaması, çeşitli Windows sistemlerine ve uygulamalarına erişim için birleşik bir çözüm sağlamak üzere tasarlandı.

    Yaklaşık bir yıldır test edilen yeni birleşik platform uygulaması yüklendiği cihazların özelleştirilebilir bir ana ekran, çoklu monitör desteği ve yerel cihazlar arasında doğrudan bir bulut bilgisayara dönüşmesine imkan tanıyor. Şirket yeni uygulamanın sadece okul ve iş hesabına sahip kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirtti.

    Öte yandan iddialar, bu kararın ilerleyen dönemde değişeceği ve tüm Windows kullanıcıların daha fazla hizmetle yeni uygulamaya erişebileceği yönünde. Kullanıcılar, şuanda yeni Windows App uygulamasını Microsoft Mağazası'ndan cihazlarına yükleyebilir. Ek olarak uygulamanın Apple App Store'da da yer aldığını ve Android sürümü için de Play Store'da genel önizleme modunda yayınlandığını belirtelim.

    Microsoft Windows 365 Kıdemli Ürün Yöneticisi Hilary Braun, uygulamayı "birden fazla platformda Windows'a bağlanmak için güvenli bir ağ geçidi" olarak tanımladı. Windows Uygulaması, önceki sürümüne göre BT yöneticileri için basitleştirilmiş hesap değiştirme ve iyileştirilmiş cihaz yönetimi gibi çeşitli geliştirmeler sunuyor.

    Windows Uygulaması, macOS, iOS ve Android platformlarında mevcut Uzak Masaüstü Bağlantısı uygulamasının yerini alacak. Uzak Masaüstü'nü yükleyen kullanıcılar yaklaşan bir güncellemeyle uygulamanın yeni Windows Uygulamasına güncellendiğini görecekler.

    Ancak Windows'un kendisinde Uzak Masaüstü Bağlantısı kullanılabilir olmaya devam edecek. Windows Uygulaması ise Microsoft'un diğer hizmetleri için kullanılacak. Bu değişiklik farklı işletim sistemleri arasında kullanıcılara daha sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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