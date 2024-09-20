Microsoft'tan yeni uygulama: Windows PC'nize herhangi bir cihazdan erişebileceksiniz

Microsoft'un yeni uygulaması Windows ortamınıza platformlar arası erişim sağlıyor
Windows Uygulamasının birincil işlevi bu platformların çoğunda Microsoft Uzak Masaüstü uygulamasının yerini almak olacak. Windows Uygulaması, çeşitli Windows sistemlerine ve uygulamalarına erişim için birleşik bir çözüm sağlamak üzere tasarlandı.
Yaklaşık bir yıldır test edilen yeni birleşik platform uygulaması yüklendiği cihazların özelleştirilebilir bir ana ekran, çoklu monitör desteği ve yerel cihazlar arasında doğrudan bir bulut bilgisayara dönüşmesine imkan tanıyor. Şirket yeni uygulamanın sadece okul ve iş hesabına sahip kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirtti.
Öte yandan iddialar, bu kararın ilerleyen dönemde değişeceği ve tüm Windows kullanıcıların daha fazla hizmetle yeni uygulamaya erişebileceği yönünde. Kullanıcılar, şuanda yeni Windows App uygulamasını Microsoft Mağazası'ndan cihazlarına yükleyebilir. Ek olarak uygulamanın Apple App Store'da da yer aldığını ve Android sürümü için de Play Store'da genel önizleme modunda yayınlandığını belirtelim.
Microsoft Windows 365 Kıdemli Ürün Yöneticisi Hilary Braun, uygulamayı "birden fazla platformda Windows'a bağlanmak için güvenli bir ağ geçidi" olarak tanımladı. Windows Uygulaması, önceki sürümüne göre BT yöneticileri için basitleştirilmiş hesap değiştirme ve iyileştirilmiş cihaz yönetimi gibi çeşitli geliştirmeler sunuyor.
Windows Uygulaması, macOS, iOS ve Android platformlarında mevcut Uzak Masaüstü Bağlantısı uygulamasının yerini alacak. Uzak Masaüstü'nü yükleyen kullanıcılar yaklaşan bir güncellemeyle uygulamanın yeni Windows Uygulamasına güncellendiğini görecekler.
Ancak Windows'un kendisinde Uzak Masaüstü Bağlantısı kullanılabilir olmaya devam edecek. Windows Uygulaması ise Microsoft'un diğer hizmetleri için kullanılacak. Bu değişiklik farklı işletim sistemleri arasında kullanıcılara daha sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...