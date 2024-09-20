Microsoft'tan yeni uygulama: Windows PC'nize herhangi bir cihazdan erişebileceksiniz

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların Windows ve ilişkili uygulamalarını çeşitli platformlarda çalıştırabilmelerini sağlamak amacıyla tasarlanan ve Windows Uygulaması adını taşıyan yeni bir uygulama tanıttı. Teknoloji devi, bu yenilikçi uygulamanın yalnızca Windows için değil aynı zamanda macOS, iOS ve web tarayıcıları için de kullanılabilir olacağını duyurdu.

Microsoft'un yeni uygulaması Windows ortamınıza platformlar arası erişim sağlıyor

Windows Uygulamasının birincil işlevi bu platformların çoğunda Microsoft Uzak Masaüstü uygulamasının yerini almak olacak. Windows Uygulaması, çeşitli Windows sistemlerine ve uygulamalarına erişim için birleşik bir çözüm sağlamak üzere tasarlandı.

Yaklaşık bir yıldır test edilen yeni birleşik platform uygulaması yüklendiği cihazların özelleştirilebilir bir ana ekran, çoklu monitör desteği ve yerel cihazlar arasında doğrudan bir bulut bilgisayara dönüşmesine imkan tanıyor. Şirket yeni uygulamanın sadece okul ve iş hesabına sahip kullanıcıların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Google Chrome, sekme yönetimi için yeni özellikler sunuyor 1 hf. önce eklendi

Öte yandan iddialar, bu kararın ilerleyen dönemde değişeceği ve tüm Windows kullanıcıların daha fazla hizmetle yeni uygulamaya erişebileceği yönünde. Kullanıcılar, şuanda yeni Windows App uygulamasını Microsoft Mağazası'ndan cihazlarına yükleyebilir. Ek olarak uygulamanın Apple App Store'da da yer aldığını ve Android sürümü için de Play Store'da genel önizleme modunda yayınlandığını belirtelim.

Microsoft Windows 365 Kıdemli Ürün Yöneticisi Hilary Braun, uygulamayı "birden fazla platformda Windows'a bağlanmak için güvenli bir ağ geçidi" olarak tanımladı. Windows Uygulaması, önceki sürümüne göre BT yöneticileri için basitleştirilmiş hesap değiştirme ve iyileştirilmiş cihaz yönetimi gibi çeşitli geliştirmeler sunuyor.

Windows Uygulaması, macOS, iOS ve Android platformlarında mevcut Uzak Masaüstü Bağlantısı uygulamasının yerini alacak. Uzak Masaüstü'nü yükleyen kullanıcılar yaklaşan bir güncellemeyle uygulamanın yeni Windows Uygulamasına güncellendiğini görecekler.

Ancak Windows'un kendisinde Uzak Masaüstü Bağlantısı kullanılabilir olmaya devam edecek. Windows Uygulaması ise Microsoft'un diğer hizmetleri için kullanılacak. Bu değişiklik farklı işletim sistemleri arasında kullanıcılara daha sorunsuz bir geçiş sağlamayı amaçlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows PC'ler için yeni uygulamasını tanıttı