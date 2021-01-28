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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti

    Geçen yılın son haftasında yapılan rekor satışlar ile iPhone kullanıcı tabanı 1 milyarı geride bıraktı. Özellikle Çin’de en çok satan 3 telefonun ikisi iPhone modelleri oldu.
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti
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    Apple’ın tarihinde ilk kez 100 milyar dolar gelir barajını aştığı geçen yıl dördüncü çeyrekte iPhone kullanıcı tabanı da rekor kırdı. Bunun etkisiyle Apple cihaz ekosistemi de önemli bir aşamayı geride bıraktı.

    iPhone kullanıcı sayısı ne kadar?

    Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında iPhone kullanıcı sayısı 1 milyar rakamını geride bıraktı. 2019 yılında bu rakam 900 milyon civarındaydı. Yıl bazında yüzde 10-12 gibi bir artışa imza atıldı. Bu rakamda en büyük pay haliyle Çin’in zira ülkede rekor büyüme gerçekleşti.

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    iPhone kullanıcılarının da etkisiyle Apple cihaz ekosistemi 1.65 milyar barajını geçti. 2019 yılında bu rakam 1.5 milyar civarındaydı. 1 yılda Apple 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Yine Çin’de önemli bir büyüme sağlandı.

    Apple cihaz aktivasyonlarının en yüksek olduğu dönemin yıl sonu Noel tatili olduğunu belirtti. Özellikle son çeyrekte pazarın en çok satan cihazının iPhone olduğu ifade ediliyor. Pandeminin de etkisiyle yoğun ilgi gören Apple cihazları haliyle FaceTime görüşmelerini de etkiledi.

    Tatil döneminde tarihi bir FaceTime yoğunluğu yaşandığı belirtiliyor. Apple’ın mali tablodaki son duyurusu ise AirPods Max ile ilgili oldu. Yeni kulaklık modelinin üretim yetersizliği nedeniyle bir süre sınırlı stok üzerinden devam edeceği açıklandı.



    https://9to5mac.com/2021/01/27/facetime-call-all-time-record-holidays/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone teknoloji dünyasında bir devrim yarattı kesinlikle.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Holk (Holk Holk) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kapitalizm batıyordu, devletler her şeyi kamulaştıracaktı hani? Sadece gülüyorum böyle aşık solculara :)

    Steve Jobs hiç yoktan ABD ekonomisine 2 trilyon dolar yani Türkiye ekonomisinin 2-2,5 katı kadar büyüklükte değer kazandırdı. Bu yüzden bireyselleşme, devletin küçülmesi, yasakların azalması ve rekabetçi serbest piyasanın oluşması şart. Devlet sadece oyunun kurallarını koymalı, müteşebbisler gerisini hallediyor zaten.
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    X Xloud 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple PR dönemine girmiş Türkiye de 12 serisinin stok sorunu çözüldü sanırım. Apple Watch hayat kurtardı da patlatın arada bayadır yapmıyorsunuz :)
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    Teknolojist_44 (**** ****) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Düşünün ki aynı anda 1 milyar insana reklam gösterebilirsiniz. Adamlar basit bir kodla 1 milyar insanın ekranına düşebiliyor. Korkutucu bir durum
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    197140emir (Dr Sherlock ) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada ortalama fiyat sayılabilecek bir telefon normaldir
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler apple sevdasını sürdürürken bizde çinli ucuz telefon sevdasına muhtaç kalıyoruz. Xiaomi yazılım anlamında vasat. İmkanım olsa da başka bir markaya geçebilseydim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    E Elektrikliarabasever 21 dk. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Samsung un bir önceki amiral gemileri baya düşüyor ya hocam fiyat olarak Xiaomi ortasegment telefonu da 5000 tl oldu yani Ben de Mi 10 aldım 5g var diye yazılımdan dolayı 7 ay anca kullanabildim.
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    gun (Gün Oksay) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu aktif kullanıcı sayısı ile onların üzerinden inanılmaz para kazanıyor.

    App Store
    Apple Music
    Apple TV+
    Apple Arcade
    Apple News
    iCloud

    falan filan derken telefon kadar kazandırıyor. Geçen sene sırf App Store'dan 65 milyar dolar kazandı sattığı tüm iPhone'lardan da o kadar ciro yapıyor düşünün gerisini.
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    Moueson 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Büyük başarı
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    dünyada o kadar insan yok şuna sahte hesap veya 10 kere telefon değiştirenler derseniz gerçek sayının 100 milyonu aşmağını görürsünüz !
    3 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Sadece ABD'de 150 milyon iPhone kullanıcısı var.
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    T th9 31 dk. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    aynen
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    E Elektrikliarabasever 20 dk. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    100 milyon sadece 12 sattı neyden bahsediyorsun sen kafan güzelmiş.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ekrem71 farkıyla İphone haberleri akıyor bugün.
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    iPhone teknoloji dünyasında bir devrim yarattı kesinlikle.
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    370 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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