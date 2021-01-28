iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti

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Apple’ın tarihinde ilk kez 100 milyar dolar gelir barajını aştığı geçen yıl dördüncü çeyrekte iPhone kullanıcı tabanı da rekor kırdı. Bunun etkisiyle Apple cihaz ekosistemi de önemli bir aşamayı geride bıraktı.

iPhone kullanıcı sayısı ne kadar?

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılında iPhone kullanıcı sayısı 1 milyar rakamını geride bıraktı. 2019 yılında bu rakam 900 milyon civarındaydı. Yıl bazında yüzde 10-12 gibi bir artışa imza atıldı. Bu rakamda en büyük pay haliyle Çin’in zira ülkede rekor büyüme gerçekleşti.

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iPhone kullanıcılarının da etkisiyle Apple cihaz ekosistemi 1.65 milyar barajını geçti. 2019 yılında bu rakam 1.5 milyar civarındaydı. 1 yılda Apple 150 milyon daha yeni müşteri kazanmış oldu. Yine Çin’de önemli bir büyüme sağlandı.

Apple cihaz aktivasyonlarının en yüksek olduğu dönemin yıl sonu Noel tatili olduğunu belirtti. Özellikle son çeyrekte pazarın en çok satan cihazının iPhone olduğu ifade ediliyor. Pandeminin de etkisiyle yoğun ilgi gören Apple cihazları haliyle FaceTime görüşmelerini de etkiledi.

Tatil döneminde tarihi bir FaceTime yoğunluğu yaşandığı belirtiliyor. Apple’ın mali tablodaki son duyurusu ise AirPods Max ile ilgili oldu. Yeni kulaklık modelinin üretim yetersizliği nedeniyle bir süre sınırlı stok üzerinden devam edeceği açıklandı.

https://9to5mac.com/2021/01/27/facetime-call-all-time-record-holidays/

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