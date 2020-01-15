Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor

    Arama devi Google, Smart Lock uygulamasının iOS versiyonunu güncelledi. Artık iPhone ve iPad'ler de Google hizmetlerine giriş yapmak için fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanılabilecek.
    1 hf.
    3,5b
    1
    4
    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google, Smart Lock uygulamasının iOS versiyonunu güncelledi. Yeni sürümle birlikte artık iPhone veya iPad'inizi Google hizmetine giriş yapmak için fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanabileceksiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var"

    Daha önce bunun için Android'li bir telefona sahip olmak gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kalktı. Güvenlik anahtarı olarak Apple'ın A Serisi yongalarında bulunan, Touch ID ve Face ID verilerinin depolandığı "Secure Enclave" kullanılıyor.

    iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Android cihazlara geçen yıl sunulmuştu

    Hatırlatmak gerekirse bu özellik geçen yıl Android 7 Nougat ve üzeri sürümleri kullanan akıllı telefonlar için duyuruldu.

    Bu sayede Android kullanıcıları cihazlarını fiziksel iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarı olarak kullanarak Gmail, Drive ve diğer Google hizmetlerinde oturum açma şansına sahip olmuştu.



    https://www.engadget.com/2020/01/14/google-smart-lock-security-key-ios Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Efemr. 1 hf. yeni yorumcu
    Çok uğraştırıcı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Şeref60 1 hf.
    Bu işedemi el attılar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    classf2re 1 hf.
    Bu uygulama güvenli mi acaba?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    danlabilic 1 hf.
    2 aydır kullanıyorum gayet kolaylık sağlıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün AMD dizüstünde de iddialı | İşte yeni bilgisayarlar 6 gün Xiaomi Mi 10 canlı olarak görüntülendi 6 gün FBI, iPhone 11 Pro Max'in şifresini kırmayı başardı 6 gün Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor 6 gün Philips yeni bir gürültü engelleyici kulak üstü kulaklık duyurdu 6 gün Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek 6 gün 2019, kayıtlara göre gezegenimizin yaşadığı en sıcak ikinci yıl oldu 6 gün Sony'nin yeni Xperia akıllı telefonlarını tanıtacağı tarih belli oldu 6 gün Türkiye'de kullanılan akaryakıt ne kadar kaliteli? 6 gün Filipinler’deki Taal yanardağında ortaya çıkan şimşeklerin sırrı ne? 6 gün Apple yapay zeka şirketi Xnor'ı satın aldı 6 gün Microsoft, Chromium tabanlı Edge tarayıcısını başlattı 6 gün Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi Bulutistan 6 gün Robota dönüştüren iskelet | Demir Adam görmesin 6 gün Wikipedia sonunda Türkiye'de yeniden erişime açıldı 6 gün HyperGear çevre birimleri Bilkom distribütörlüğünde ülkemizde satışa başladı 1 hf. Uygulama ekosistemi geçen yıl 83.5 milyar dolar üretti 1 hf. Sony aynasız kameralar için kablosuz tutucu duyurdu 1 hf. Razer DeathAdder V2 ve Basilisk V2 oyuncu fareleri duyuruldu 1 hf. Motorda seri üretim ilk meyvelerini verdi: PD170’ler havalanmak için hazır! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor Sonraki Netflix Türkiye'den Burak Aksak'lı yeni dizi: 50m2 1 hf. Logitech Ergo K860 klavye ergonomi için tasarlandı 1 hf. Robotların çalıştığı lokantalar iflasın eşiğinde 1 hf. Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var 1 hf. Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot 1 hf. Genesis'in ilk SUV modeli GV80 tanıtıldı 1 hf. NSA, Windows'ta ciddi ve korkutucu bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı 1 hf. Elektronik tebligat sistemi ile gecikmeler tarih olacak 1 hf. Çerçevesiz televizyon | Samsung'un yeni amiral gemisi 1 hf. Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir 1 hf. Deepfake uygulamalarına Doublicat da eklendi 1 hf. Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım 1 hf. Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor 1 hf. Matematik, “Naziler, İngiltere’yi daha erken bombalasalardı ne olurdu?” sorusuna cevap buldu 1 hf. Nvidia, Ampere’yi GTC’de duyurabilir 1 hf. AB'nin akıllı telefonlar için evrensel şarj portu önerisine Apple karşı çıkıyor 1 hf. Rush RM88 BEARCAT Makrolu RGB Oyuncu Faresi İncelemesi 1 hf. Radeon RX 5950 serisi ufukta göründü 1 hf. Wikipedia nihayet geri dönüyor 1 hf. Yüzüklerin Efendisi dizisinin kadrosu resmen belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Türkiye iflas eden Thomas Cook neden satın almadı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim