iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor

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Google, Smart Lock uygulamasının iOS versiyonunu güncelledi. Yeni sürümle birlikte artık iPhone veya iPad'inizi Google hizmetine giriş yapmak için fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanabileceksiniz.

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Daha önce bunun için Android'li bir telefona sahip olmak gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kalktı. Güvenlik anahtarı olarak Apple'ın A Serisi yongalarında bulunan, Touch ID ve Face ID verilerinin depolandığı "Secure Enclave" kullanılıyor.

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Android cihazlara geçen yıl sunulmuştu

Hatırlatmak gerekirse bu özellik geçen yıl Android 7 Nougat ve üzeri sürümleri kullanan akıllı telefonlar için duyuruldu.

Bu sayede Android kullanıcıları cihazlarını fiziksel iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarı olarak kullanarak Gmail, Drive ve diğer Google hizmetlerinde oturum açma şansına sahip olmuştu.

https://www.engadget.com/2020/01/14/google-smart-lock-security-key-ios

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