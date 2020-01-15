iPhone'lar artık Google güvenlik anahtarı olarak kullanılabiliyor

Google, Smart Lock uygulamasının iOS versiyonunu güncelledi. Yeni sürümle birlikte artık iPhone veya iPad'inizi Google hizmetine giriş yapmak için fiziksel güvenlik anahtarı olarak kullanabileceksiniz.İlginizi Çekebilir Google, TikTok'un rakibini satın almaya çalışıyor
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bir iyi bir de kötü haber var"
Daha önce bunun için Android'li bir telefona sahip olmak gerekiyordu. Artık bu zorunluluk ortadan kalktı. Güvenlik anahtarı olarak Apple'ın A Serisi yongalarında bulunan, Touch ID ve Face ID verilerinin depolandığı "Secure Enclave" kullanılıyor.
Android cihazlara geçen yıl sunulmuştu
Hatırlatmak gerekirse bu özellik geçen yıl Android 7 Nougat ve üzeri sürümleri kullanan akıllı telefonlar için duyuruldu.
Bu sayede Android kullanıcıları cihazlarını fiziksel iki faktörlü kimlik doğrulama anahtarı olarak kullanarak Gmail, Drive ve diğer Google hizmetlerinde oturum açma şansına sahip olmuştu.
https://www.engadget.com/2020/01/14/google-smart-lock-security-key-ios Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: