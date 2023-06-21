Tam Boyutta Gör Google Chrome, iPhone'da bazı önemli yeni özellikler kazanıyor ve bunların hepsi App Store'da zaten mevcut olan uygulamaya yapılan ücretsiz yükseltmeler konumunda. Yeni özelliklerin çoğu bugünden itibaren kullanıma sunulmuş durumda. Bu nedenle uygulamanızın son sürümü kullanıp kullanmadığını kontrol etmekte fayda var.

iOS için Chrome'a yeni özellikler geldi

Toplamda dört yeni özellik var ve hepsi aynı şekilde iPad’lerde de kullanılabilecek. Listenin en başında, Google Haritalar'daki bir adresi doğrudan Chrome içinden görebilme özelliği yer alıyor. Artık kullanıcılar Chrome'un algıladığı herhangi bir adrese dokunup basılı tutabilecek ve ardından uygulama değiştirmeden Google Haritalar'ın mini bir sürümünü görebilecekler. Bir sonraki yeni özellik ise Google Takvim'e yeni etkinlikler eklemenin daha hızlı ve kolay bir yolunu sağlıyor. Algılanan herhangi bir tarihe basılı tuttuğunuzda yeni bir takvim girdisi oluşturma şansınız olacak. Chrome tarih ve saati otomatik olarak doldurarak süreci de hızlandırmış olacak.

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Yabancı dildeki bir sayfayı ziyaret ettiğinizde uygulama içi çeviri özelliği platforma geliyor. Şimdi, metni seçtiğinizde bu metni Google Translate'te çevirmek için yeni bir seçenek belirecek. Buna dokunduğunuzda, herhangi bir ek uygulama açmanıza gerek kalmadan çevrilmiş metni doğrudan Chrome içinde göreceksiniz. Son olarak Google, gelecekteki bir güncellemenin ilk kez insanların kameralarını veya Kamera uygulamasındaki herhangi bir görüntüyü kullanarak arama yapmalarına olanak tanıyacağını söylüyor. Ancak bu özelliğe daha aylar var.

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iPhone’lar için Chrome bazı büyük yeni özellikler aldı