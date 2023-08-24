iPhone’lar için Google Chrome tasarımı ciddi ölçüde değişiyor: İşte yeni tasarım

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların ekranları büyürken tek elle kullanım da giderek daha zor bir hale geliyor. Özellikle telefonlardan Chrome tarayıcısını kullanmak daha da zor zira URL ve ilgili seçenekler ekranın üst tarafında bulunuyor. Ancak görünüşe göre Chrome, Apple'ın yerleşik tarayıcısında olduğu gibi URL adres çubuğunu ("omnibox" olarak da bilinir) ekranın alt bölümüne taşıyor.

Chrome adres çubuğu alta alınıyor

Tam Boyutta Gör Test edilen bu tasarım değişikliği isteğe bağlı olarak sunulacak ve isteyen kullanıcılar adres çubuğunu alt kısma taşıyabilecek. Apple, iOS 15 ile birlikte URL çubuğunu varsayılan olarak Safari'nin alt kısmına taşımıştı. Yeni Chrome özelliğini deneyebilmek için iOS'ta Google Chrome için TestFlight güncellemelerine kayıtlı olmanız gerekiyor. Böylece iPhone ve iPad cihazlarınızda tarayıcının beta sürümlerini edinebilirsiniz. Bazıları için bu sürümü almak yeterli olsa da bazı kullanıcıların ekstra olarak adres çubuğuna "chrome://flags" yazıp "bottom-omnibox-steady-state" seçeneğini aktifleştirmesi gerekiyor.

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Şimdilik bu özelliğin beta sürümden çıkarak iOS’taki tüm Chrome kullanıcılarına gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği belirsiz. Aynı şekilde şimdilik Android sürümde böyle bir çalışmanın varlığına dair de bir işaret yok. Öte yandan Google aslında 2017 yılında Android için Chrome'da URL çubuğunu alta koymanın bir yolunu denemiş ancak daha sonra bu özelliği kaldırmıştı. Ancak o zamanlarda telefon ekranları şimdi olduğu kadar büyük değildi ve artık adres çubuğu için alternatif bir konumun vakti gelmiştir.

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