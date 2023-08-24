iPhone’lar için Google Chrome tasarımı ciddi ölçüde değişiyor: İşte yeni tasarım

Chrome adres çubuğu alta alınıyor
Şimdilik bu özelliğin beta sürümden çıkarak iOS’taki tüm Chrome kullanıcılarına gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği belirsiz. Aynı şekilde şimdilik Android sürümde böyle bir çalışmanın varlığına dair de bir işaret yok. Öte yandan Google aslında 2017 yılında Android için Chrome'da URL çubuğunu alta koymanın bir yolunu denemiş ancak daha sonra bu özelliği kaldırmıştı. Ancak o zamanlarda telefon ekranları şimdi olduğu kadar büyük değildi ve artık adres çubuğu için alternatif bir konumun vakti gelmiştir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.