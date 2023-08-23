Microsoft Edge, Chrome’u “yanlışlıkla” kötü amaçlı yazılım olarak belirtiyor

Microsoft Edge tarayıcısının, Google Chrome'un kurulum dosyası olan ChromeSetup.exe'yi potansiyel olarak zararlı olarak işaretlediği tespit edildi. Microsoft Edge 116 kararlı sürümünde tespit edilen bu hata Edge'in yerleşik güvenlik özelliğiyle ilgili görünüyor. Edge’in güvenlik özellikleri riskli dosyaları indirirken kullanıcılara uyarı gönderiyor. Görünüşe göre Chrome'un kurulum dosyası da yanlışlıkla aynı muameleyi görüyor. Microsoft, Chrome'u kötü amaçlı yazılım olarak işaretledi Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, Microsoft Edge kullanarak Chrome'u indirirken bir uyarı mesajı ortaya çıkıyor: "ChromeSetup.exe cihazınıza zarar verebilir. Yine de saklamak istiyor musunuz?" Edge ve aslında Chrome da zararlı olduğundan şüphelenilen veya güvenli olmayan bir yerden indirilen dosyalar için benzer uyarıları gösteriyor. Kullanıcılar daha sonra indirilen dosyayı "Sakla" ya da "Sil" seçeneklerinden birini seçebiliyor. Öte yandan Microsoft, Windows kullanıcılarına sürekli olarak Edge’in reklamını yapıyor. Şirket, kullanıcıları kendi tarayıcısında tutmak için bugüne kadar farklı yöntemler denedi. Örneğin, kullanıcılar Edge üzerinden Chrome'a erişmeye ve Microsoft'un Bing arama motorunu kullanmaya çalıştıklarında, Chrome'u indirmelerini engelleyen çeşitli uyarılarla karşılaşıyorlar: "Yeni bir web tarayıcısı indirmenize gerek yok. Microsoft, zamandan ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilecek hızlı, güvenli ve modern bir web deneyimi için Microsoft Edge'i kullanmanızı önerir. Şimdi deneyin." [bkzdh=166868] Eğer bu uyarı sizi ikna etmeye yetmiyorsa Chrome’un indirme sayfasında “Microsoft Edge, Microsoft'un ek güveniyle Chrome ile aynı teknoloji üzerinde çalışır. Şimdi güvenli bir şekilde gezinin.” uyarısını gösteriyor. Öte yandan Microsoft, Chrome’u (ChromeSetup.exe) neden potansiyel olarak zararlı olarak işaretlediğine dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Sorun halihazırda Microsoft Edge 116 tüm sürümlerinde çözülmüş olabilir.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.