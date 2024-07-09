iPhone'lar için iOS 17.5.2 güncellemesi geliyor

Ufak güncelleme olacak
Apple, 13 Mayıs'ta AB’deki iPhone kullanıcıları için web tarayıcı üzerinden uygulama indirme, Apple News uygulamasına yönelik güncellemeler ve başka yeni özellikler içeren iOS 17.5’i yayınladı. Bir hafta sonra, veritabanından kaynaklanan bir sorun nedeniyle Fotoğraflar uygulamasında silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına yönelik bir hata düzeltmesi için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı.
Apple, şu anda iOS 17.6 ve iOS 18'in beta testini yapıyor. iOS 17.6’nın ikinci betası geçen hafta yayınlandı. iOS 18 beta 3 ise 8 Temmuz’da çıktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.