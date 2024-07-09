2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 21F101 yapı numarasıyla gelecek olan iOS 17.5.2 güncellemesini yakın zamanda yayınlamaya hazırlanıyor. iOS 17.5.2 ile gelecek yenilikler hakkında henüz bir bilgi yok ancak güncellemenin yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmelerine ve performans iyileştirmelerine odaklanacağı tahmin ediliyor.

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Ufak güncelleme olacak

Apple, 13 Mayıs'ta AB’deki iPhone kullanıcıları için web tarayıcı üzerinden uygulama indirme, Apple News uygulamasına yönelik güncellemeler ve başka yeni özellikler içeren iOS 17.5’i yayınladı. Bir hafta sonra, veritabanından kaynaklanan bir sorun nedeniyle Fotoğraflar uygulamasında silinen fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasına yönelik bir hata düzeltmesi için iOS 17.5.1 güncellemesini yayınladı.

Apple, şu anda iOS 17.6 ve iOS 18'in beta testini yapıyor. iOS 17.6’nın ikinci betası geçen hafta yayınlandı. iOS 18 beta 3 ise 8 Temmuz’da çıktı.

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iPhone'lar için iOS 17.5.2 güncellemesi geliyor