iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği

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Asyalı basın kuruluşları, Apple'ın 2021'de yeni bir orta bütçeli akıllı telefon çıkarmayı planladığını yazıyor. Cihaz tahmin edebileceğiniz üzere yeni nesil iPhone SE olacak.

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Akıllı telefon muhtemelen iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 adı altında piyasaya sürülecek. Tasarım olarak iPhone 8 Plus'a benzeyeceği ve önceki modele göre daha büyük ekran taşıyacağı bildiriliyor.

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Fiyatı ne kadar olacak?

Cihazın ekran boyutu 6.06 inç'e çıkarılacak. Ayrıca çift ana kamera ile donatılacağı söyleniyor. Touch ID tekolojisine de sahip olacak ancak parmak izi tarayıcısının nereye yerleştirileceği henüz bilinmiyor.

Raporda iPhone SE 3'ün 5G bağlantısını destekleyeceği yazıyor. Bununla birlikte fiyat tahminleri de var. Apple'ın cihazı 535 dolar civarında bir fiyatla satışa sunacağı öngörülüyor.

https://www.cnbeta.com/articles/tech/1070011.htm

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