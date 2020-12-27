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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği

    Apple önümüzdeki yıl yeni bir orta bütçeli akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil iPhone SE ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği
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    Asyalı basın kuruluşları, Apple'ın 2021'de yeni bir orta bütçeli akıllı telefon çıkarmayı planladığını yazıyor. Cihaz tahmin edebileceğiniz üzere yeni nesil iPhone SE olacak.

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    Akıllı telefon muhtemelen iPhone SE Plus veya iPhone SE 3 adı altında piyasaya sürülecek. Tasarım olarak iPhone 8 Plus'a benzeyeceği ve önceki modele göre daha büyük ekran taşıyacağı bildiriliyor.

    iPhone SE 3 geliyor: Daha büyük ekran, çift kamera ve 5G desteği
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    Fiyatı ne kadar olacak?

    Cihazın ekran boyutu 6.06 inç'e çıkarılacak. Ayrıca çift ana kamera ile donatılacağı söyleniyor. Touch ID tekolojisine de sahip olacak ancak parmak izi tarayıcısının nereye yerleştirileceği henüz bilinmiyor.

    Raporda iPhone SE 3'ün 5G bağlantısını destekleyeceği yazıyor. Bununla birlikte fiyat tahminleri de var. Apple'ın cihazı 535 dolar civarında bir fiyatla satışa sunacağı öngörülüyor.



    https://www.cnbeta.com/articles/tech/1070011.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    4 saat önce
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gelir şimdi küçük ekran fetişleri
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    maxpeck 22 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    az daha verip iPhone 12 mini alırsınız, bu telefonun amacı mini satmak :)
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    barabarabarbara 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    iphone 11den pahalı olacaksa çıkartmasınlar boşa
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    Mr. Jingles 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    iPhone 8 Plus kasasıyla güncellenmiş bir iPhone SE Plus gelirse hemen alırım. Yok çentikti yok delikti yok su damlasıydı yok osuruktu bıktırdılar hilkat garibesi gibi tasarımlarla.
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    Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence XR kasasında çentiksiz ama biraz daha kalın çerçeveli (ipad pro ve yeni air serisi gibi) lcd ekran, güç butonunda touch id (Apple bu ucuz cihazında ekrana gömmez) A14 işlemci, 20watt şarj desteği ve Kablosuz şarj ile gelirse çok daha iyi bir cihaz olabilir SE ile aynı fiyattan çıkarsa bence orta segment cihazlar arasında işlemcisi sayesinde çok iyi bir konumda olur.
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    Mr. Jingles 43 dk. ( Mesaj Silindi ) Elektrikliarabasever
    iPhone 12’de bile çentik varken giriş seviyesinde çentiği kaldırmasının ihtimali dahi yok. Apple her zaman yeniliklerini yeni modellerinde tanıtmıştır. SE serisinde hiçbir zaman yenilik sunmamıştır.
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    DoubleDragon 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden küçük ekranda ısrar eden Apple artık büyük ekranlı telefon yapmakta tereddüt etmiyor.
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    VaporWave (Emre ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çıkarsa kesin alırım.
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mini de se de iPhone 11 veya 12 modeli kadar satmıyor. Satsa adam böyle bir model için uğraşmaz zaten.
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    Mr. Jingles 53 dk. ( Mesaj Silindi ) sfgsfgsfg
    Keşke yazmadan önce bir araştırsaydınız. iPhone SE ABD’de iPhone 11 ve iPhone 11 Pro’dan sonra 2020’nin en çok satan iPhone modeli oldu. Zaten Apple iPhone 11’den fazla satsın diye bir beklentiyle satışa sunmadı. Fakat beklediğinden fazla talep görmesi Apple’ın iştahını kabartmış durumda. Haliyle Apple giriş segmentindeki kaymağın farkına varmış durumda. Çıktıktan üç ay sonra global çapta yaklaşık olarak 14 milyon satmış bir model. Şu an tahminen 20 milyonu geçmiştir.



    https://m.gsmarena.com/five_of_the_top_10_smartphones_sold_in_the_us_during_first_week_of_september_are_iphones-amp-45473.php



    https://www.gsmarena.com/2020_winners_and_losers_apple-news-46837.php
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    5 kasasında tam ekran çerçevesiz ve arkada touch id ile çıkmayana kadar ilk se ile davam büyük ekran sevmiyoooorrrruuuuzzzz

    4 kasasında olsun çerçevesiz olsun ona bile razıyız biz ne kadar ufak o kadar iyi

    12 mini alacak paramız yok
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    gelir şimdi küçük ekran fetişleri
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