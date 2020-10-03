iPhone SE 3 sızdırıldı

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Apple’ın bahar döneminde piyasaya sürdüğü iPhone SE 2020 modelinin beklentileri karşılayacak bir başarı elde etmesi devam modelinin de önünü açtı. 2022 yılı için yine bahar aylarında iPhone SE serisinin yeni modeli gelebilir.

iPhone SE 3 neler sunuyor?

iPhone SE serisi firmanın biraz daha uzun soluklu piyasada kalan serisi haline geldi diyebiliriz. 2016 yılındaki ilk iPhone SE modelinin ardından 2020 yılında iPhone SE 2020 modeli piyasaya çıktı. Serinin üçüncü modeli için ise 2022 yılı işaret ediliyor. Bunun sebebi ise muhtemelen Apple’ın ana serinin satışlarını destekleme ihtiyacı hissettiği zamanlar olabilir.

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iPhone SE 2020 modeli için 6.06 inçlik entegre LCD panel iddiaları var. Panel Sharp veya JDI tarafından veya her ikisi tarafından karşılanacak. Buna bakarak aslında modelin ertelenen iPhone SE Plus olduğunu düşünebiliriz.

iPhone SE 2022 firmanın diğer modellerinden pek çok unsuru miras alacak. Örneğin iPad Air 2020 ile gördüğümüz güç tuşuna entegre TouchID sensörü bunlardan birisi. iPhone 11 modelindeki çift kamera yine bu modelde yer alacak. Ayrıca zayıf da olsa çentiksiz bir ekran iddiası mevcut.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi iPhone SE 2022 modelinin akıbetini asıl serinin satışları belirleyecek. 2021 yılında çıkacak iPhone 13 serisinin gidişatına göre Apple yeni kartını masaya sürebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/10/02/apple-iphone-13-iphone-se-3-specs-features-emerge/

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