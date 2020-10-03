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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone SE 3 sızdırıldı

    Apple’ın zor zamanlarında imdadına yetişen model durumundaki iPhone SE iki yıl ortalarda gözükmeyecek. 2022 yılı için Apple’ın hazırlık yaptığı iddia ediliyor.
    2 hf.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone SE 3 sızdırıldı
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    Apple’ın bahar döneminde piyasaya sürdüğü iPhone SE 2020 modelinin beklentileri karşılayacak bir başarı elde etmesi devam modelinin de önünü açtı. 2022 yılı için yine bahar aylarında iPhone SE serisinin yeni modeli gelebilir.

    iPhone SE 3 neler sunuyor?

    iPhone SE serisi firmanın biraz daha uzun soluklu piyasada kalan serisi haline geldi diyebiliriz. 2016 yılındaki ilk iPhone SE modelinin ardından 2020 yılında iPhone SE 2020 modeli piyasaya çıktı. Serinin üçüncü modeli için ise 2022 yılı işaret ediliyor. Bunun sebebi ise muhtemelen Apple’ın ana serinin satışlarını destekleme ihtiyacı hissettiği zamanlar olabilir.

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    iPhone SE 2020 modeli için 6.06 inçlik entegre LCD panel iddiaları var. Panel Sharp veya JDI tarafından veya her ikisi tarafından karşılanacak. Buna bakarak aslında modelin ertelenen iPhone SE Plus olduğunu düşünebiliriz.

    iPhone SE 2022 firmanın diğer modellerinden pek çok unsuru miras alacak. Örneğin iPad Air 2020 ile gördüğümüz güç tuşuna entegre TouchID sensörü bunlardan birisi. iPhone 11 modelindeki çift kamera yine bu modelde yer alacak. Ayrıca zayıf da olsa çentiksiz bir ekran iddiası mevcut.

    Yukarıda bahsettiğimiz gibi iPhone SE 2022 modelinin akıbetini asıl serinin satışları belirleyecek. 2021 yılında çıkacak iPhone 13 serisinin gidişatına göre Apple yeni kartını masaya sürebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/02/apple-iphone-13-iphone-se-3-specs-features-emerge/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf. en beğenilen
    Yine başladınız iphone SE haberlerine yeter kardeşim ya
    Yanıtla +22
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    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf.
    Sızdıra sızdıra telefon kalmadı ne saçma haberler yaa
    Bir kaç saat sonra apple bardağını sızdıracam beklemede kalın
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 2 hf.
    googleye düşme çabası..
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 hf.
    İphone 8 i se2 se3 diye itelemeye calişiyolar.Helal olsun güzel satiş politikalari var:) işlemci değiştirip ver
    1 Yanıt Yanıtla
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    EfeU220 (Efe ) 2 hf. SEHZADE63
    Bence bu sefer 8 kasası koymazlar 11 kasası gibi bişey olur
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    4-5 yıl sonra çıkarsa görürüz. Şimdi haber değeri yok...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 hf.
    Umarım yeni SE 3’e daha iyi bir pil ve çerçevesiz ekran koyarlar. 5S kasasında çerçevesiz ekran için henüz geç değil.
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    porsoro 2 hf.
    Bir 5 yıl da haftada bir Se 3 haberleri okuruz artık. Uzun süre se2 bekleyip hayal kırıklığı yaşayan biri olarak ilgilenmiyorum artık.
    Yanıtla +1
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    onsos1100 (barack obama) 2 hf.
    2 sene önceden neyin hazırlığı yapılıyor. iPhone SE modeli o sene iPhone serisinin satıştaki en kötü modelinin işlemcisinin değiştirilip SE adı altında satılması

    Geçen sene iPhone 8 güncellendi.

    2020 de iPhone 11 modeli SE olacak.
    1 Yanıt Yanıtla
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. onsos1100
    Ben de yeni SE modelinin iPhone 11 üzerine şekilleneceğini düşünüyorum. Son Apple A serisi işlemci konulur. Maliyetten kısmak için FaceID yerine de TouchID'ye geçerler. iPhone 11 oldu sana iPhone SE(2022) 😄



    Büyük ihtimal Apple'ın çıkardığı son LCD ekranlı telefon olacaktır.
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    SKYFALL (Gökhan ) 2 hf.
    Sızdıra sızdıra telefon kalmadı ne saçma haberler yaa
    Bir kaç saat sonra apple bardağını sızdıracam beklemede kalın
    Yanıtla +4
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    barabarabarbara 2 hf.
    fazla kasmaya gerek yoktu bu kadar SE den 1 sene sonra daha büyük boy ile SE Plus olarak satsalar yeterdi ben kesin alırdım SE çok küçük
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    joven 2 hf.
    Haber için teşekkürler
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    maaart (S D) 2 hf.
    Laf olsun torba dolsun...
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    11957 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Apple, iphone se 2020 ve iphone se 2022
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