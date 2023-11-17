iPhone SE 4 için kötü haber: Bir kez daha ertelendi

iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi
Kaçıranlar için Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak amacıyla uzun süredir kendi 5G modemi üzerinde çalışıyor. Bu modemden güç alacak iPhone SE 4'ün ise 2025 yılına ertelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, kullanıcıları üzecek bir haber daha paylaştı.
Son yapılan açıklamaya göre Apple'ın 5G modemi, 2025 sonu veya 2026 yılına ertelendi. Bunun nedeni ise, şirketin daha önceki yatırımları ile ilişkili. Hatırlayacak olursak 2019 yılında Apple, Intel'in 5G mobil modem birimini 1 milyar dolara satın aldı. Bu noktada mevcut sorunların da Intel kodlarında yaşandığı belirtiliyor.
Bloomberg'e göre ''Kodun yeniden yazılması gerekliydi, ancak yeni özelliklerin eklenmesi, programların çökmesine ve bozulmasına neden oldu.'' Ayrıca bundan önce yaşanan performans ve sıcaklık sorunları düşünüldüğünde modemin aktif kullanıma alınmasının ancak 2026 yılında mümkün olacağı söyleniyor.
Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk şirket içi 5G modemini üretmeye istekli. Zira Qualcomm'a bağlı kalmak pahalı bir ortaklık ve muhtemelen teknoloji devinin iPhone SE'yi ertelemesinin nedeni de bu. Ancak Apple, başarıya ulaşana kadar Qualcomm'a güvenmeye devam edecek. Dolayısıyla iPhone SE 4 için bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.