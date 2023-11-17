Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı söyleniyor. Ancak bunun gerçekleşmesi beklenenden çok daha uzun sürebilir. Son raporlara göre Apple, 5G modem özelinde sorunlar yaşamaya devam ediyor.

iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi

Kaçıranlar için Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak amacıyla uzun süredir kendi 5G modemi üzerinde çalışıyor. Bu modemden güç alacak iPhone SE 4'ün ise 2025 yılına ertelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, kullanıcıları üzecek bir haber daha paylaştı.

Son yapılan açıklamaya göre Apple'ın 5G modemi, 2025 sonu veya 2026 yılına ertelendi. Bunun nedeni ise, şirketin daha önceki yatırımları ile ilişkili. Hatırlayacak olursak 2019 yılında Apple, Intel'in 5G mobil modem birimini 1 milyar dolara satın aldı. Bu noktada mevcut sorunların da Intel kodlarında yaşandığı belirtiliyor.

Bloomberg'e göre ''Kodun yeniden yazılması gerekliydi, ancak yeni özelliklerin eklenmesi, programların çökmesine ve bozulmasına neden oldu.'' Ayrıca bundan önce yaşanan performans ve sıcaklık sorunları düşünüldüğünde modemin aktif kullanıma alınmasının ancak 2026 yılında mümkün olacağı söyleniyor.

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Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk şirket içi 5G modemini üretmeye istekli. Zira Qualcomm'a bağlı kalmak pahalı bir ortaklık ve muhtemelen teknoloji devinin iPhone SE'yi ertelemesinin nedeni de bu. Ancak Apple, başarıya ulaşana kadar Qualcomm'a güvenmeye devam edecek. Dolayısıyla iPhone SE 4 için bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz.

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iPhone SE 4 için kötü haber: Bir kez daha ertelendi