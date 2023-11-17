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    iPhone SE 4 için kötü haber: Bir kez daha ertelendi

    Apple'ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi. Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacak cihaz, 2026 yılına kadar piyasaya sunulmayabilir. İşte detaylar..
    iPhone SE 4 için kötü haber: Bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u iPhone SE 4, bir süredir teknoloji dünyasının odağında. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve iPhone XR&14 gövdesi üzerine kurulacacağı söyleniyor. Ancak bunun gerçekleşmesi beklenenden çok daha uzun sürebilir. Son raporlara göre Apple, 5G modem özelinde sorunlar yaşamaya devam ediyor.

    iPhone SE 4 bir kez daha ertelendi

    Kaçıranlar için Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak amacıyla uzun süredir kendi 5G modemi üzerinde çalışıyor. Bu modemden güç alacak iPhone SE 4'ün ise 2025 yılına ertelendiğinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Bloomberg'den Mark Gurman, kullanıcıları üzecek bir haber daha paylaştı. 

    Son yapılan açıklamaya göre Apple'ın 5G modemi, 2025 sonu veya 2026 yılına ertelendi. Bunun nedeni ise, şirketin daha önceki yatırımları ile ilişkili. Hatırlayacak olursak 2019 yılında Apple, Intel'in 5G mobil modem birimini 1 milyar dolara satın aldı. Bu noktada mevcut sorunların da Intel kodlarında yaşandığı belirtiliyor.

    Bloomberg'e göre ''Kodun yeniden yazılması gerekliydi, ancak yeni özelliklerin eklenmesi, programların çökmesine ve bozulmasına neden oldu.'' Ayrıca bundan önce yaşanan performans ve sıcaklık sorunları düşünüldüğünde modemin aktif kullanıma alınmasının ancak 2026 yılında mümkün olacağı söyleniyor.

    Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk şirket içi 5G modemini üretmeye istekli. Zira Qualcomm'a bağlı kalmak pahalı bir ortaklık ve muhtemelen teknoloji devinin iPhone SE'yi ertelemesinin nedeni de bu. Ancak Apple, başarıya ulaşana kadar Qualcomm'a güvenmeye devam edecek. Dolayısıyla iPhone SE 4 için bekleyiş bir süre daha sürecek diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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