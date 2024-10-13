iPhone SE 4'ün kılıf görüntüsü ortaya çıktı: iPhone 7 Plus'a benzeyebilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple'ın bütçe dostu iPhone SE serisi, yakın gelecekte yenilenmeyeceği söyleniyor. Ancak son zamanlarda yayınlanan yeni bir rapor, serinin yeni üyesi iPhone SE 4 için tasarlanmış bir kılıfın görüntüsünü ortaya çıkardı. Kılıf görüntüsü, henüz resmi olarak duyurulmamış olan iPhone SE 4'ün tasarımına dair bazı ayrıntıları ortaya çıkardı.

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iPhone SE 4, tek lensten çift kameraya geçebilir

Ortaya çıkan iPhone SE 4 kılıf görüntüsü, cihazın tasarımına ışık tutmakta. Kılıf, Apple'ın son yıllarda benimsediği düz kenarlı tasarımı doğruluyor. Ancak daha dikkat çekici olan, kılıfta sessize alma düğmesi için bir boşluk olması. Bu durum, cihazın iPhone 15 Pro ve beklenen iPhone 16 serisinde bulunan Eylem Düğmesi'ne sahip olmayacağını gösteriyor olabilir.

Kamera bölümünün önceki SE modellerine göre daha büyük olması ise telefonun nihayet çift kamera kurulumuna geçiş yapabileceğine işaret ediyor. Ancak kamera düzeni iPhone 7 Plus'taki gibi yatay konumlandırılmış. Bu sebeple iPhone SE 4, iPhone 7 Plus benzeri bir tasarıma sahip olabilir.

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iPhone SE 4 kılıf görüntüsü ortaya çıktı