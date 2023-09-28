iPhone SE 4 özellikleri netleşti: USB-C, eylem düğmesi ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir sonraki bütçe iPhone'u olarak beklenen iPhone SE 4, bir süredir sızıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve dördüncü nesil iPhone SE 4'ün önemli yenilikler sunacağı söyleniyor. Bugün ise USB-C bağlantı noktası dahil olmak üzere akıllı telefonun bazı özellikleri internete sızdırıldı.

iPhone SE 4 özellikleri netleşti

Bilmeyenler için daha önce iPhone SE 4 hakkında birçok bilgi paylaşıldı. Öyle ki bu modelin Apple'ın ilk 5G modeminden güç alacağı ve bu nedenle 2025 yılına ertelendiğini belirtilmişti. Son raporlar ise, cihazın özellikle tasarım konusunda iPhone 14'ü temel alacağını gösteriyor. Buna göre iPhone 14'ün kasası tümüyle kullanılmayacak ancak yeni değişikliklere uyum sağlamak için biraz değiştirilecek. Ön bölümde ise 6.1-inch OLED ekran bulunacak.

USB-C, Eylem düğmesi ve daha fazlası

Bu noktada en büyük değişiklik iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te karşımıza çıkan USB-C bağlantı noktası ve Eylem Düğmesi olacak diyebiliriz. Bu bilgilere ek olarak MacRumors, iPhone SE 4'ün yalnızca tek bir arka kamera ve bir LED flaşla birlikte gönderileceği belirtiliyor. Ancak kamera çıkıntısının boyutuna henüz karar verilmedi. Görünüşe göre Apple, kamera çıkıntısı için beş farklı tasarımı test ediyor ve beşi de küçük farklılıklara sahip.

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Ayrıca iPhone SE 4, ön bölümde çentiği korurken Face ID desteği sunacak. Ancak dinamik Ada özelliği şu an için planda yok. Buna karşın Ana Ekran düğmesi ve kalın çerçeveleri de artık SE modelinde görmeyeceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, iPhone SE 4'ün çıkış tarihi henüz net değil. Mevcut raporlar ise, 2025 yılına işaret ediyor. Ancak Apple'ın iPhone 16 öncesinde sürpriz bir duyuruda bulunduğunu görebiliriz.

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iPhone SE 4 özellikleri netleşti: iPhone 14 ve 15'e benzeyecek