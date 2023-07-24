Çerçevesiz iPhone için çalışmalar başladı

Tam Boyutta Gör Yıl sonuna doğru iPhone 15 serisini piyasaya sürmek için çaba harcayan Apple ayrıca gelecek modeller için de farklı tasarımları masaya yatırmaya başladı. Tamamen çerçevesiz bir iPhone ekranı için Apple ortaklarıyla irtibata geçti.

Çerçevesiz iPhone geliyor

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, çerçevesiz ekrana sahip bir iPhone modeli için çalışmalara başladı. İlk etapta üretici ortakları olan Samsung Display ve LG’den standartlara göre panel üretmesini istedi.

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iPhone 15 serisinde de çerçeveler önceki nesillere göre daha ince olacak ancak Apple daha agresif oranlara ulaşmak istiyor. Hatta pazarın en ince çerçeveli telefonlarla karşılaşabiliriz. Çerçevenin incelmesi ile kasada da belirgin bir küçülme olacak ya da ekranı daha da büyütme imkânı elde edilecek.

Telefonun Face ID, kamera ve ahize bileşenlerinin de ekran altına entegre edileceği tahmin ediliyor. Böylece tamamen çentiksiz ve çerçevesiz bir tasarım ortaya çıkacak. Apple ortaklarına, ekran bileşenlerinin inceltilmesi için de talimat vermiş durumda.

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iPhone tamamen çerçevesiz olabilir