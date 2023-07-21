iPhone 15 Pro Max çıktığında zor bulunabilir: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro serisinin ekran üretiminde zorluklarla karşı karşıya. Bu durum Eylül ayında yeni iPhone’ların sınırlı sayıda çıkmasına neden olabilir.

Apple, iPhone 15 Pro ekranında yeni bir tasarım deniyor

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki nesile kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacak ancak çerçevelerdeki inceleme çeşitli sorunlara yol açacak gibi duruyor. Apple tedarikçilerinin çerçeve boyutunu küçültmek için yeni bir ekran üretim süreci kullandığı, bu noktada LG Display tarafından üretilen ekranlarda sorun yaşandığı söyleniyor. Ekranın metal dış kaplamaya kaynaştırılması aşamasında LG ekranlar, Apple’ın güvenilirlik testlerinden geçemediğinden Apple, ekran tasarımını değiştirmek istemiş. Apple’ın Samsung ekranları da kullanabileceği yönünde söylenti mevcut.

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iPhone 15 Pro Max'te stok sorunu olabilir

Peki, iPhone 15 modelleri daha geç çıkabilir mi? Söz konusu durum, iPhone 15 çıkışını ertelemeyecek ancak iPhone 15 Pro Max modelinde stok sorunu yaşanabilir. Bu arada üretimden kaynaklı bir sorun yaşanmaması adına iPhone 15 Pro modellerinin şu anda test aşamasında olduğu ve seri üretimin Ağustos ayında başlayacağı söyleniyor.

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