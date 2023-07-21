iPhone 15 Pro Max çıktığında zor bulunabilir: İşte nedeni

- Apple, iPhone 15 Pro ekranında yeni bir tasarım deniyor
- iPhone 15 Pro Max'te stok sorunu olabilir
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Apple, iPhone 15 Pro ekranında yeni bir tasarım deniyor
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki nesile kıyasla daha ince çerçevelere sahip olacak ancak çerçevelerdeki inceleme çeşitli sorunlara yol açacak gibi duruyor. Apple tedarikçilerinin çerçeve boyutunu küçültmek için yeni bir ekran üretim süreci kullandığı, bu noktada LG Display tarafından üretilen ekranlarda sorun yaşandığı söyleniyor. Ekranın metal dış kaplamaya kaynaştırılması aşamasında LG ekranlar, Apple’ın güvenilirlik testlerinden geçemediğinden Apple, ekran tasarımını değiştirmek istemiş. Apple’ın Samsung ekranları da kullanabileceği yönünde söylenti mevcut.
iPhone 15 Pro Max'te stok sorunu olabilir
Peki, iPhone 15 modelleri daha geç çıkabilir mi? Söz konusu durum, iPhone 15 çıkışını ertelemeyecek ancak iPhone 15 Pro Max modelinde stok sorunu yaşanabilir. Bu arada üretimden kaynaklı bir sorun yaşanmaması adına iPhone 15 Pro modellerinin şu anda test aşamasında olduğu ve seri üretimin Ağustos ayında başlayacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)