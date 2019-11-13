iPhone'un açığını bulan gence Apple'dan yalnızca 100 TL'lik ödül

Bursa’da yaşayan bir lise öğrencisi Apple'ın iOS işletim sisteminde önemli bir açık yakaladı. Çeşitli testler gerçekleştirdikten sonra bu hatayı Apple’a bildiren genç Apple tarafından ödüllendirildi. Ancak ödül şaşırtıcı.
17 yaşındaki Oğuz Akçay, iPhone’unda şans eseri bir hata keşfetti. Telefon görüşmesi yaparken video kaydını açınca telefon önce kitleniyor, sonra ekrana Apple logosu geliyor ve dokunmalara herhangi bir tepki vermiyor. iPhone tepkisiz kalıyor ancak bu esnada telefon görüşmesinde herhangi bir kesinti olmuyor.
Hatayı başka cihazlarda da deneyen ve genel bir problem olduğu kanısına varan genç, durumu detaylı bir şekilde yazarak Apple’a mail attı. Apple, bu mail sayesinde hatanın farkına vardı. Söz konusu hatayı 28 Ekim’de yayınlanan iOS 13.2 güncellemesi ile giderdi.
Ödül yalnızca 100 TL
Apple, hatayı keşfeden gence e-posta ile geri dönüş yaparak teşekkür etti. Ödül olarak Apple App Store hesabına 100 TL hediye bakiye eklendiğini bildirdi. iPhone’ların kitlenmesine neden olan bu hatanın sadece 100 TL bakiye ile ödüllendirilmesi şaşırtıcı oldu.
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Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar'' dedi.
https://www.dha.com.tr/yurt/applein-acigini-buldu-aldigi-odul-sasirtti/haber-1736661 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun adı yazılımsal hatadır, yazılım ekosisteminde ise adı "bug"dır.
Açık bulmak demek yazılımda arka kapı bulmaktır. Bir güvenlik açığıdır, nasıl adalet sisteminde açıklar var millet yolunu buluyor deriz. İşte yazılım kodlanırken de senin düşünmedin aklına gelmeyen bir yerde açık yaratırsın onu da biri uğraşır bulur ve sisteme sızar.
Bu ikisi farklı şeylerdir. Yazılımsal hataları bulmaları için BETA programları var zaten. Feedback yapar insanlar düzenli olarak bu programa katıldılarsa yani ücretsiz şekilde geri bildirim yaparlar Samsung beta programı yapıyor, şu anda android 10 için üçüncü betası çıktı mesela ve hala ufak tefek bazı problemler oluyor. Bunları da iletişim kanalından bildiriyorsun.
Tamam 100 TL komik olmuş biraz 100 dolar daha mantıklı olurdu " benim pilim amerikada 500şarj döngüsüne göre ayarlı çünkü orada garanti süresi 1 senedir sizde 2 sene ve bu süre içinde pil garanti dışı kalır " diyen bir marka bari bu jesti de abdye uyarlayıp 100 dolar yapaymış.
Ayrıca bu 100TL ödül değil JEST'tir.