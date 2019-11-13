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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone'un açığını bulan gence Apple'dan yalnızca 100 TL'lik ödül

    Bursa'da yaşayan bir genç, iOS işletim sistemine sahip cihazların kitlenmesine neden olan bir açık keşfetti. Kritik hatayı gideren Apple, ödül olarak 100 TL değerinde bakiye yükledi.
    1 hf.
    9,4b
    1
    41
    iPhone
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    iPhone'un açığını bulan gence Apple'dan yalnızca 100 TL'lik ödül
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    Bursa’da yaşayan bir lise öğrencisi Apple'ın iOS işletim sisteminde önemli bir açık yakaladı. Çeşitli testler gerçekleştirdikten sonra bu hatayı Apple’a bildiren genç Apple tarafından ödüllendirildi. Ancak ödül şaşırtıcı.

    17 yaşındaki Oğuz Akçay, iPhone’unda şans eseri bir hata keşfetti. Telefon görüşmesi yaparken video kaydını açınca telefon önce kitleniyor, sonra ekrana Apple logosu geliyor ve dokunmalara herhangi bir tepki vermiyor. iPhone tepkisiz kalıyor ancak bu esnada telefon görüşmesinde herhangi bir kesinti olmuyor.

    Hatayı başka cihazlarda da deneyen ve genel bir problem olduğu kanısına varan genç, durumu detaylı bir şekilde yazarak Apple’a mail attı. Apple, bu mail sayesinde hatanın farkına vardı. Söz konusu hatayı 28 Ekim’de yayınlanan iOS 13.2 güncellemesi ile giderdi.

    Ödül yalnızca 100 TL

    Apple, hatayı keşfeden gence e-posta ile geri dönüş yaparak teşekkür etti. Ödül olarak Apple App Store hesabına 100 TL hediye bakiye eklendiğini bildirdi. iPhone’ların kitlenmesine neden olan bu hatanın sadece 100 TL bakiye ile ödüllendirilmesi şaşırtıcı oldu.

    Ayrıca Bkz. "Yerli hava savunma sisteminde 17 araçlık teslimata ulaşıldı"

    Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar'' dedi.



    https://www.dha.com.tr/yurt/applein-acigini-buldu-aldigi-odul-sasirtti/haber-1736661 Yorum Yaz
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    Yazılımcı Online 1 hf. en beğenilen
    Bu bir açık değildir. Açık diye basına yazan kim nasıl bu hale gelmiş mevzu anlamadım vallahi. Çocuk herhalde bir kaç haber sitesinde açık buldum diye mail attı sonra haberler bu yönde yapıldı.

    Bunun adı yazılımsal hatadır, yazılım ekosisteminde ise adı "bug"dır.

    Açık bulmak demek yazılımda arka kapı bulmaktır. Bir güvenlik açığıdır, nasıl adalet sisteminde açıklar var millet yolunu buluyor deriz. İşte yazılım kodlanırken de senin düşünmedin aklına gelmeyen bir yerde açık yaratırsın onu da biri uğraşır bulur ve sisteme sızar.

    Bu ikisi farklı şeylerdir. Yazılımsal hataları bulmaları için BETA programları var zaten. Feedback yapar insanlar düzenli olarak bu programa katıldılarsa yani ücretsiz şekilde geri bildirim yaparlar Samsung beta programı yapıyor, şu anda android 10 için üçüncü betası çıktı mesela ve hala ufak tefek bazı problemler oluyor. Bunları da iletişim kanalından bildiriyorsun.

    Tamam 100 TL komik olmuş biraz 100 dolar daha mantıklı olurdu " benim pilim amerikada 500şarj döngüsüne göre ayarlı çünkü orada garanti süresi 1 senedir sizde 2 sene ve bu süre içinde pil garanti dışı kalır " diyen bir marka bari bu jesti de abdye uyarlayıp 100 dolar yapaymış.

    Ayrıca bu 100TL ödül değil JEST'tir.
    Bu bir açık değildir. Açık diye basına yazan kim nasıl bu hale gelmiş mevzu anlamadım vallahi. Çocuk herhalde bir kaç haber sitesinde açık buldum diye mail att...
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    1 Yanıt Yanıtla +99
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    Kerim5100 1 hf.
    Dışarıdakilere 10bin dolar bizimkilere de 100 lirayı layık görüyorlar. Soran olursa Apple, Türkiye'yi önemsiyor dersiniz XD
    Yanıtla +31
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    orientem 1 hf.
    Saçmasapan bir bug bulmuş haberlere baksan zannedersin ki Apple'ın kritik sistemlerini hacklemiş. Zamanında gerçekten önemli açık bulup Apple'ın sallamadığı adamlar da oldu. Onlara verilmeyen destek bu saçmalıklara veriliyor. Maksat dahi genç haberi yapılsın.
    Saçmasapan bir bug bulmuş haberlere baksan zannedersin ki Apple'ın kritik sistemlerini hacklemiş. Zamanında gerçekten önemli açık bulup Apple'ın sallamadığı ada...
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    Yanıtla +23
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    sefa1451 1 hf.
    Buglar açık olarak sayılsaydı android kullanıcıları zengin olurdu.
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    OzanErdal1986 1 hf.
    ya kafayı yicem. olum 100 tl nedir :D bari bi Iphone 11 pro max xs alt f4 felan isteseydin
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    obili 1 hf.
    Zenginler bonkör olsaydı zengin olamazlardı. Sömürmeden zengin olmuş kaç kişi gösterilebilir?
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    ongbey 1 hf.
    Sizin gibi teknik bir siteye yakışmadı bu "Açık" olayı. Özünde bu bir "Açık" değil ki, olsa olsa "Sorun" olur
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    cronus75 1 hf.
    Açık değil bug, yazılım hatası. Hadi dangoz gazeteciler bunu ayıramıyor. Donanım haber editörleri de mi bunun ayırdında değil?
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    Cpt. MacMillan 1 hf.
    Forumdan bi arkadaş cep numarası ile alakalı bir icloud açığı keşfetmişti apple tek kuruş ödememişti.
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    bluerdem 1 hf.
    hayret Maliye Bakanlığı çocuğa tebliğ gönderip 100 TL'nin vergisini istememiş mi hala?
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    *GameOver* 1 hf.
    bayram harçlığı gibi bişey olmuş :DSADAS bug zaten tonla var yani her cihaz üzerinde 20den fazla bug bulabilirim fakat açık yazılımsal bir hata tespit edebilmek farklı bir olay
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Aferin Apple a. Hem az para veriyor. Hem de bunun haberi yapılınca bedava reklam yapmış oluyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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    Atif Zafrak 1 hf.
    Bu haberin başlığını böyle yazana sormak lazım? Açık nedir Bug nedir diye. İkisi arasındaki farkı bilmediği içinde bu başlığı böyle atmış sanırım.
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