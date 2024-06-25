Apple, Meta'nın yapay zekasını iPhone'lara entegre etmeyecek: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Bloomberg’in raporuna göre Apple, “gizlilik endişeleri” nedeniyle Meta ile yapay zeka ortaklığını reddetti. Meta ve Apple, Mart ayında olası bir ortaklığa ilişkin kısa bir görüşme yaptı ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi. Apple, Meta'nın büyük dil modelini (LLM) iPhone'lara entegre etmeyi planlamıyor.

Apple Intelligence için neden iPhone 15 Pro gerekli? 5 gün önce eklendi

Apple, iOS 18 ve macOS 15 Sequoia ile gelecek yapay zeka özellikleri için yalnızca OpenAI ve Google ile görüşmedi, Meta ile de masaya oturdu. Facebook’un büyük dil modeli Llama’nın iPhone’lara entegre edilmesi üzerine yapılan görüşme fazla uzun sürmedi. Apple, Meta’nın gizlilik uygulamalarını yeterince katı görmediği için AI sohbet botunu iOS 18’de kullanmama kararı aldı.

WWDC 2024 etkinliğinde Apple yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Apple'ın kullanıcılara farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma olanağı sunmak istediğini ve şirketin birden fazla sağlayıcıyla anlaşma yapmayı planladığını söylemişti.

Apple, OpenAI ile bir anlaşma imzaladı ve ChatGPT, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edildi. Siri, ChatGPT entegrasyonuyla çok daha yetenekli hale geldi. Apple ayrıca Gemini'yi işletim sistemlerine entegre etmek için Google ile anlaşma üzerinde çalışıyor, yapay zeka şirketi Anthropic ile de görüşmelerde bulunuyor. Bu arada Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri tüm kullanıcılara sonbaharda sunulacak.

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