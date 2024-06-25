Apple, Meta'nın yapay zekasını iPhone'lara entegre etmeyecek: İşte nedeni

Apple, iOS 18 ve macOS 15 Sequoia ile gelecek yapay zeka özellikleri için yalnızca OpenAI ve Google ile görüşmedi, Meta ile de masaya oturdu. Facebook’un büyük dil modeli Llama’nın iPhone’lara entegre edilmesi üzerine yapılan görüşme fazla uzun sürmedi. Apple, Meta’nın gizlilik uygulamalarını yeterince katı görmediği için AI sohbet botunu iOS 18’de kullanmama kararı aldı.
WWDC 2024 etkinliğinde Apple yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, Apple'ın kullanıcılara farklı yapay zeka modelleri arasında seçim yapma olanağı sunmak istediğini ve şirketin birden fazla sağlayıcıyla anlaşma yapmayı planladığını söylemişti.
Apple, OpenAI ile bir anlaşma imzaladı ve ChatGPT, iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya entegre edildi. Siri, ChatGPT entegrasyonuyla çok daha yetenekli hale geldi. Apple ayrıca Gemini'yi işletim sistemlerine entegre etmek için Google ile anlaşma üzerinde çalışıyor, yapay zeka şirketi Anthropic ile de görüşmelerde bulunuyor. Bu arada Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri tüm kullanıcılara sonbaharda sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.