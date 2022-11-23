En büyük iPhone fabrikasında şimdi de protestolar yaşanıyor

Tam Boyutta Gör Çin’in tüm dünyadan farklı bir şekilde sıfır vaka politikası artık vatandaşlarını da canından bezdirdi. Özellikle hacimli üretim yapan fabrikalarda günlerce kapalı kalan ve gıda sıkıntısı çeken Çinli işçiler protesto gösterileri düzenliyor.

Foxconn’da yine olay

Kasım ayının başında COVID-19 tedbirleri nedeniyle 1 hafta boyunca kapalı kalan ve Apple’ın iPhone 14 üretimini sıkıntıya sokan Foxconn Zhengzhou tesislerinde yine dikkat çekici olaylar yaşanıyor.

iPhone üretiminde kriz kapıda 3 hf. önce eklendi

Zaten uzun süredir katı pandemi kuralları uygulayan ve Kasım başlarında da işçilerin kaçışına sahne olan tesislerde bu kez büyük protestolar düzenleniyor. Yetersiz kalan gıda tedariği, düşük görülen bonus ödemeler ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yüzlerce işçi isyan etti.

Bloomberg tarafından servis edilen videolarda işçilerin protestoları ve kolluk kuvvetleri tarafından dövülen işçiler görülüyor. Bazı olaylarda şeflerin salonlarda rehin alındığı da belirtiliyor. Kaynaklar kapalı çalışma şartlarının durumu daha da kötüleştirdiğini dile getiriyor.

Yaşanan olayların iPhone üretimini nasıl etkileyeceği belli değil. Foxconn bonus ödemelerle işçileri elinde tutmaya çalışıyor ancak pek çok işçinin tesisleri terk ettiği rapor ediliyor. Bazı radikal kaynaklar ise Çin’in ABD ambargolarına cevap olarak üretim hattında katı tedbirler aldığını iddia ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone üretiminde yine sıkıntı var