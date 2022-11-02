Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük iPhone fabrikası kapatıldı

    Apple’ın tatil sezonu nedeniyle üretimi arttırmayı planladığı bir dönemde yeni COVID-19 varyantlarına önlen olarak Foxconn üretim tesisleri 1 hafta süreyle kapatıldı.
    1
    iPhone 14 Tam Boyutta Gör
    Tam da iPhone 14 satışlarının artmasının beklendiği kış tatili sezonu yaklaşırken Çin’den şok bir haber geldi. COVID-19 konusunda halen çok katı tedbirlerine devam eden Çin hükümeti en büyük iPhone üretim tesisini kapattı.

    iPhone üretimine darbe

    Foxconn şirketinin ve haliyle dünyanın en büyük iPhone üretim tesisi olarak gösterilen Zhengzhou tesislerinde bir süredir COVID-19 vakaları ortaya çıkmaya başlamıştı. COVID-19 virüsünün yeni varyantlarına karşı sert tedbirler alan Çin hükümeti tesisleri komple kapattı.

    9 Kasım tarihine kadar kapalı kalacak tesislerde üretim de aksayacak. 7 gün belki az bir süre gibi görünse de günlük binlerce üretim yapan Foxconn için ciddi rakamlara tekabül ediyor. Bu da Apple’ın tatil döneminde elinde yeteri kadar iphone 14 bulunamayacağı anlamına geliyor.

    Diğer taraftan bu tesislerdeki sıkı COVID-19 tedbirleri nedeniyle gıda krizinin patlak verdiği ve işçilerin tel örgülerden atlayarak kaçmaya çalıştığı gündeme gelmişti. Sadece tesislerde değil Zhengzhou şehrinde de ağır tedbirler uygulanıyor. İnsanlar karantinada iken sadece izinli araçlar yollara çıkabiliyor. Tüm vatandaşlar testlerden geçerken sadece bugün 358 vaka rapor edildi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız