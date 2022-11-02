Dünyanın en büyük iPhone fabrikası kapatıldı

Tam Boyutta Gör Tam da iPhone 14 satışlarının artmasının beklendiği kış tatili sezonu yaklaşırken Çin’den şok bir haber geldi. COVID-19 konusunda halen çok katı tedbirlerine devam eden Çin hükümeti en büyük iPhone üretim tesisini kapattı.

iPhone üretimine darbe

Foxconn şirketinin ve haliyle dünyanın en büyük iPhone üretim tesisi olarak gösterilen Zhengzhou tesislerinde bir süredir COVID-19 vakaları ortaya çıkmaya başlamıştı. COVID-19 virüsünün yeni varyantlarına karşı sert tedbirler alan Çin hükümeti tesisleri komple kapattı.

İşçiler dünyanın en büyük iPhone fabrikasından kaçmaya başladı 7 sa. önce eklendi

9 Kasım tarihine kadar kapalı kalacak tesislerde üretim de aksayacak. 7 gün belki az bir süre gibi görünse de günlük binlerce üretim yapan Foxconn için ciddi rakamlara tekabül ediyor. Bu da Apple’ın tatil döneminde elinde yeteri kadar iphone 14 bulunamayacağı anlamına geliyor.

Diğer taraftan bu tesislerdeki sıkı COVID-19 tedbirleri nedeniyle gıda krizinin patlak verdiği ve işçilerin tel örgülerden atlayarak kaçmaya çalıştığı gündeme gelmişti. Sadece tesislerde değil Zhengzhou şehrinde de ağır tedbirler uygulanıyor. İnsanlar karantinada iken sadece izinli araçlar yollara çıkabiliyor. Tüm vatandaşlar testlerden geçerken sadece bugün 358 vaka rapor edildi.

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iPhone üretiminde kriz kapıda