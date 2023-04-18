İptal edilen SpaceX Starship roketi için yeni test tarihi belirlendi

Tam Boyutta Gör İnsanlığın şimdiye kadar yapmış olduğu en güçlü roket Starship, havalanmak için tekrardan geri sayıma başladı. Pazartesi günü için belirlenen test uçuşu ne yazık ki Super Heavy birinci aşama güçlendiricisindeki donmuş bir valf nedeniyle iptal edilmişti. SpaceX şimdi ise yeni test uçuşu için tarih verdi.

Yeni test tarihi belirlendi

SpaceX tarafından yapılan duyuruda yeni fırlatma penceresi belirlendi. Her şey yolunda giderse Starship, 20 Nisan Perşembe günü Starbase’den fırlatılacak. SpaceX, test görevini Türkiye saati ile 15:15’te başlayacak olan YouTube canlı yayını ile milyonlara sunacak. Fırlatma ise saat 16:28’de gerçekleşecek.

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Starship’in son denemesi bir valfte meydana gelen arıza sonucunda fırlatmaya 40 saniye kala iptal edilmiş olsa da Perşembe günün gerçekleşmesi planlanan görevin başarılı olması garanti değil. Starship yeni bir roket ve ertelemelerin, arızaların olması doğal. Hiçbir sorun yaşanmazsa Starship, yörünge test uçuşunu gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını arkada bırakacak. Yörüngeye ulaşırsa, 33 Raptor motoruyla çalışan Super Heavy birinci aşama fırlatıldıktan yaklaşık sekiz dakika sonra Meksika Körfezi'ne iniş yapacak. Bu arada Starship'in üst aşaması, kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii yakınlarındaki Pasifik Okyanusu'na dalış yapmadan önce Dünya’yı neredeyse tam tur dönecek. Canlı yayın hemen alttaki bağlantıdan gerçekleştirilecek.

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