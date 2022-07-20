iQOO 10 Pro ilk 200W hızlı şarj destekli telefon oldu

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Vivo iştiraki olarak faaliyet gösteren ve performans odaklı akıllı telefonler geliştiren iQOO markası bu hafta bir ilke imza attı. Merakla beklenen 200W hızlı şarj destekli iQOO 10 Pro amiral gemisi tanıtıldı.

iQOO 10 Pro özellikleri

6.78 inçlik 1440 x 3200 piksel E5 AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

vivo V1+ yapay zekâ yongası

50MP Samsung ISOCELL GN5 gimbal ana sensör

16MP ön kamera

4700mAh batarya

200W hızlı şarj

iQOO 10 Pro fiyatı iQOO 10 Pro 8GB/256GB 740$ iQOO 10 Pro 12GB/256GB 810$ iQOO 10 Pro 12GB/512GB 884$

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iQOO 10 Pro amiral gemisi sektöre iddialı bir giriş yapıyor. Oyunculara yönelik yapay zekâ destekli optimizasyonlar ve sektörün ilk 200W hızlı şarj teknolojisi yılın dikkat çekici modellerinden birisi haline getiriyor.

Samsung E5 AMOLED kavisli ekran LTPO 3.0 üretim teknolojisi ile enerji verimliliğini ön plana çıkarıyor. 120Hz değişken tazeleme hızı ve DCI-P3 renk gamının tamamını kapsayan ekran fabrika çıkışı deltaE < 0.32 kalibrasyonuna sahip. 1500 nit maksimum parlaklık yanında 8000000:1 kontrast oranı mevcut.

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vivo V1+ yapay zekâ yongası oyunlarda kare oranını yüksek seviyelere çıkarak optimizasyonlar yaparken batarya sıcaklığını da sürekli takip ediyor. Ayrıca kameralardan alınan verileri işleyerek sistemin yükünü azaltıyor.

50MP Samsung ISOCELL GN5 ana sensör gimbal ile görüntüyü dengelerken 8K video kaydı yapabiliyor. 14.6MP 3x telefoto sensör OIS ile destekleniyor ve üçüncü 50MP sensör de 150 derecelik açıyla çekim yapabiliyor.

Batarya 200W hızlı şarj ile sektörde bir ilke imza atarken GaN adaptör ile sadece 10 dakikada doluyor. Ayrıca USB PD adaptörler için 65W hızlı şarj desteği de var. 50W kablosuz şarj yanında cihaz tersine şarja da sahip.

Ses tarafında ise çift stereo hoparlör, Bluetooth 5.3 aptX Adaptive ve LDAC desteği, X-eksenli düzlemsel motor, USB 2.0 Tip-C bağlantısı, Wi-Fi 6, 0.2 saniyede tepki veren ultrasonik parmak izi okuyucu şeklinde özellikler yer alıyor. Haftaya Çin’de satışa çıkacak olan modelin fiyatı global pazarda daha yüksek olacak.

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iQOO 10 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı