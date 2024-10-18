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    OnePlus 13’ün en net görüntülerinden biri sızdırıldı

    Çinli teknoloji şirketi OnePlus tarafından geliştirilen ve amiral gemisi seviyesi akıllı telefonlara merak duyanların heyecan içerisinde beklediği OnePlus 13 yeni bir sızıntıyla daha karşımıza çıktı.

    OnePlus 13’ün en net görüntülerinden biri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü yakında tanıtacak. Resmi duyuru öncesinde sızdırılan bilgiler ve görseller, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında önemli detaylar sunuyor. Özellikle popüler Weibo kullanıcısı Digital Chat Station’ın paylaştığı ve daha sonra silinen tasarım renderı, telefonun arka kısmını net bir şekilde gösteriyor.

    OnePlus 13’ün arka tarafında, önceki modellerden aşina olduğumuz dairesel kamera modülü yer alıyor. Ancak bu kez, kameradan kenara uzanan ızgara tasarımı kaldırılmış. Yerine, kameranın hemen altındaki Hasselblad logosunun sağındaki ince bir şerit dikkat çekiyor. Tasarımda büyük değişiklikler olmasa da bu küçük dokunuşların cihazın estetik görünümünü daha rafine hale getirdiği söylenebilir.

    Bununla birlikte, sızdırılan gerçek hayat fotoğraflarında beyaz renkteki OnePlus 13, Oppo Find X8 ile yan yana görüntülenmiş durumda. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, bu görüntüler önceki sızıntılarla örtüşüyor. Ayrıca cihazın Qualcomm’un önceki videolarında gösterilen tasarımla uyumlu olduğu biliniyor.

    OnePlus 13’ün ekran özellikleri arasında ise BOE X2 panel öne çıkıyor. Bu ekranın parlaklık performansını artırdığı, dış mekan görünürlüğünü iyileştirdiği ve göz koruma özellikleri sunduğu belirtiliyor. Telefonun Snapdragon 8 Elite yonga seti ile geleceği de neredeyse kesinleşmiş durumda.

    Cihazın diğer teknik detayları arasında, hafif kavisli bir 2K LTPO ekran, 50MP çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ve 50W manyetik kablosuz şarj bulunuyor. Ayrıca çift hücreli 5840mAh batarya ile donatılan OnePlus 13’ün 100W SUPERVOOC hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Tüm bu özellikler, OnePlus 13’ü amiral gemisi rekabetinde üst sıralara taşıyacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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