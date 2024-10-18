OnePlus 13’ün en net görüntülerinden biri sızdırıldı

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OnePlus, yeni amiral gemisi modeli OnePlus 13'ü yakında tanıtacak. Resmi duyuru öncesinde sızdırılan bilgiler ve görseller, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında önemli detaylar sunuyor. Özellikle popüler Weibo kullanıcısı Digital Chat Station’ın paylaştığı ve daha sonra silinen tasarım renderı, telefonun arka kısmını net bir şekilde gösteriyor.

OnePlus 13’ün arka tarafında, önceki modellerden aşina olduğumuz dairesel kamera modülü yer alıyor. Ancak bu kez, kameradan kenara uzanan ızgara tasarımı kaldırılmış. Yerine, kameranın hemen altındaki Hasselblad logosunun sağındaki ince bir şerit dikkat çekiyor. Tasarımda büyük değişiklikler olmasa da bu küçük dokunuşların cihazın estetik görünümünü daha rafine hale getirdiği söylenebilir.

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Bununla birlikte, sızdırılan gerçek hayat fotoğraflarında beyaz renkteki OnePlus 13, Oppo Find X8 ile yan yana görüntülenmiş durumda. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da, bu görüntüler önceki sızıntılarla örtüşüyor. Ayrıca cihazın Qualcomm’un önceki videolarında gösterilen tasarımla uyumlu olduğu biliniyor.

OnePlus 13’ün ekran özellikleri arasında ise BOE X2 panel öne çıkıyor. Bu ekranın parlaklık performansını artırdığı, dış mekan görünürlüğünü iyileştirdiği ve göz koruma özellikleri sunduğu belirtiliyor. Telefonun Snapdragon 8 Elite yonga seti ile geleceği de neredeyse kesinleşmiş durumda.

Cihazın diğer teknik detayları arasında, hafif kavisli bir 2K LTPO ekran, 50MP çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi ve 50W manyetik kablosuz şarj bulunuyor. Ayrıca çift hücreli 5840mAh batarya ile donatılan OnePlus 13’ün 100W SUPERVOOC hızlı şarj desteği sunacağı söyleniyor. Tüm bu özellikler, OnePlus 13’ü amiral gemisi rekabetinde üst sıralara taşıyacak gibi görünüyor.

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