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    iQOO Neo 7 tasarımı ve özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

    Amiral gemisi iQOO Neo 7'nin tasarım ve özelliklerini gösteren yeni tanıtım görselleri paylaşıldı. Yakında tanıtılması beklenen telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    iQOO Neo 7 tasarımı ve özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Çinli telefon üreticisi Vivo'nun alt markası iQOO, yeni amiral gemisi iQOO Neo 7 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bugün, yaklaşan akıllı telefonun tasarımını ve özelliklerini gösteren yeni bir tanıtım görseli paylaştı.

    iQOO Neo 7 neler sunuyor?

    Resmi tanıtım görsellerine göre iQOO Neo 7, 6.73 inç boyutlarında delikli bir ekrana ve ekran gövde oranını arttıran ince çerçeveler ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Arka panelinde ise üçlü bir kamera ünitesine sahip olan yeni amiral gemisinin birincil 50MP Sony IMX766V sensörve 16MP ön kamera ile gelmesi bekleniyor.

    iQOO ayrıca, Neo 7'nin daha iyi bir görsel deneyim için Pro+ ekran çipi ile AMOLED E5 ekrana sahip olduğunu doğruladı. Bununla beraber yeni amiral gemisi, teknik tarafta Dimensity 9000 Plus yonga seti tarafından desteklenecek ve ısı dağılımı için akıllı bir soğutma sistemi, 120W hızlı şarj desteği5.000mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

    iQOO Neo 7'nin 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere üç konfigürasyonda gelmesi muhtemel görünüyor. Kutusundan Android 13 tabanlı OriginOS UI ile çıkacak yeni telefonun 20 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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    rayonrx 13 saat önce

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    slamdunk393 1 gün önce

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