iQOO Neo6 SE bu sefer ekranı ile karşımıza çıktı

iQOO yeni modeli iQOO Neo6 SE için oldukça heyecanlı görünüyor. Birkaç gündür Neo6 SE'nin özelliklerini paylaşan şirket, şimdi ise ekran detaylarını paylaştı. Gelin iQOO Neo6 SE'nin ekranına göz atalım.

iQOO Neo6 SE'nin pil özellikleri doğrulandı 4 gün önce eklendi

iQOO Neo6 SE, 120Hz yenileme hızına sahip E4 OLED ekranla geliyor

iQOO Neo6 SE'nin ekran özelliklerini paylaşan şirket, yaptığı açıklamada Neo 6 SE'nin Samsung yapımı E4 OLED bir ekranla geleceğini doğruladı. 120Hz yenileme hızı sunacak olan bu ekran, 1300 nit tepe parlaklığa sahip. Aynı zamanda HDR10+ sertifikasına da sahip olan bu ekran açıklamalarda yer almasa da muhtemelen 6,62 inç büyüklüğünde olacak.

Ayrıca diğer bilgilere göre Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek olan iQOO Neo6 SE, 256GB depolamaya, OIS'li 64MP'lik ana kameraya, 4700mAh'lik bir pile ve 80W kablolu hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.