iQOO Neo6 SE bu sefer ekranı ile karşımıza çıktı

iQOO yeni modeli iQOO Neo6 SE için oldukça heyecanlı görünüyor. Birkaç gündür Neo6 SE'nin özelliklerini paylaşan şirket, şimdi ise ekran detaylarını paylaştı. Gelin iQOO Neo6 SE'nin ekranına göz atalım.
iQOO Neo6 SE, 120Hz yenileme hızına sahip E4 OLED ekranla geliyor
iQOO Neo6 SE'nin ekran özelliklerini paylaşan şirket, yaptığı açıklamada Neo 6 SE'nin Samsung yapımı E4 OLED bir ekranla geleceğini doğruladı. 120Hz yenileme hızı sunacak olan bu ekran, 1300 nit tepe parlaklığa sahip. Aynı zamanda HDR10+ sertifikasına da sahip olan bu ekran açıklamalarda yer almasa da muhtemelen 6,62 inç büyüklüğünde olacak.
Ayrıca diğer bilgilere göre Snapdragon 870 yonga seti ile gelecek olan iQOO Neo6 SE, 256GB depolamaya, OIS'li 64MP'lik ana kameraya, 4700mAh'lik bir pile ve 80W kablolu hızlı şarj desteğine de sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.