Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iQOO Neo6 SE piyasaya sürüldü! İşte özellikleri ve fiyatı

    iQOO'nun bir süredir hakkında haberler aldığımız modeli iQOO Neo6 SE sonunda tanıtıldı. İşte Snapdragon 870 işlemcili iQOO Neo6 SE'nin özellikleri ve fiyat listesi.
    Oy Ver

    iQOO Neo6 SE piyasaya sürüldü! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    iQOO bir süredir yeni cihazı iQOO Neo6 SE hakkında bilgiler sunuyor. Ama cihaz şimdi tam anlamıyla karşımızda. iQOO Neo6 SE'yi tanıtan şirket, uygun sayılabilecek fiyatları ile alınabilir bir cihaz ürettiğini gösteriyor.

    iQOO Neo6 SE, Snapdragon 870 işlemcili

    iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo6 SE, Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte tanıtıldı. Bu işlemcinin yanında 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri de sunan iQOO Neo6 SE, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Batarya tarafına baktığımızda 4700mAh'lik bir pil bizi karşılarken, cihazın hızlı şarj olması için 80W hızlı şarj desteği de atlanmamış.

    Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan iQOO Neo6 SE, bu ekranda 1300 nit tepe parlaklığı sunuyor. Aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 1080 x 2400 piksel kalitesinde görüntüleri kullanıcıya ulaştırıyor. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 64MP'lik OIS'li ana kameranın öncülüğünde, bir adet 12MP'lik ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik portre kamerasına yer veriyor.

    iQOO Neo6 SE piyasaya sürüldü! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Android 12 tabanlı OriginOS Ocean işletim sistemi ile çalışan iQOO Neo6 SE, mavi, turuncu ve gradyan renk seçenekleri ile geliyor. 11 Mayıs'ta satışta olacak cihazın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

    • 8GB RAM / 128GB depolama - 299 Dolar
    • 8GB RAM / 256GB depolama - 344 Dolar
    • 12GB RAM / 256GB depolama - 374 Dolar

    iQOO Neo6 SE özellikleri

    • Ekran: 6,62 inç, 120Hz, 1080x2400, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 870
    • RAM: 8GB/12GB
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 64MP + 12MP + 2MP
    • Batarya: 4700mAh, 80W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS Ocean
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    daysleeperxp 5 saat önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız