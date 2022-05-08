iQOO Neo6 SE piyasaya sürüldü! İşte özellikleri ve fiyatı

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iQOO bir süredir yeni cihazı iQOO Neo6 SE hakkında bilgiler sunuyor. Ama cihaz şimdi tam anlamıyla karşımızda. iQOO Neo6 SE'yi tanıtan şirket, uygun sayılabilecek fiyatları ile alınabilir bir cihaz ürettiğini gösteriyor.

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iQOO Neo6 SE, Snapdragon 870 işlemcili

iQOO'nun yeni modeli iQOO Neo6 SE, Snapdragon 870 yonga seti ile birlikte tanıtıldı. Bu işlemcinin yanında 8GB ve 12GB RAM bellek seçenekleri de sunan iQOO Neo6 SE, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Batarya tarafına baktığımızda 4700mAh'lik bir pil bizi karşılarken, cihazın hızlı şarj olması için 80W hızlı şarj desteği de atlanmamış.

Ön tarafında 6,62 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran taşıyan iQOO Neo6 SE, bu ekranda 1300 nit tepe parlaklığı sunuyor. Aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, 1080 x 2400 piksel kalitesinde görüntüleri kullanıcıya ulaştırıyor. Yine ön tarafında 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 64MP'lik OIS'li ana kameranın öncülüğünde, bir adet 12MP'lik ultra geniş açılı kameraya ve 2MP'lik portre kamerasına yer veriyor.

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Android 12 tabanlı OriginOS Ocean işletim sistemi ile çalışan iQOO Neo6 SE, mavi, turuncu ve gradyan renk seçenekleri ile geliyor. 11 Mayıs'ta satışta olacak cihazın fiyatları ise şöyle belirlenmiş:

8GB RAM / 128GB depolama - 299 Dolar

8GB RAM / 256GB depolama - 344 Dolar

12GB RAM / 256GB depolama - 374 Dolar

iQOO Neo6 SE özellikleri

Ekran: 6,62 inç, 120Hz, 1080x2400, AMOLED

6,62 inç, 120Hz, 1080x2400, AMOLED İşlemci: Snapdragon 870

Snapdragon 870 RAM: 8GB/12GB

8GB/12GB Depolama: 128GB/256GB

128GB/256GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 64MP + 12MP + 2MP

64MP + 12MP + 2MP Batarya : 4700mAh, 80W hızlı şarj desteği

: 4700mAh, 80W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS Ocean

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iQOO Neo6 SE piyasaya sürüldü! İşte özellikleri ve fiyatı