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iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli iQOO Z5, özellikleri ile birlikte sızdırıldı. 44W hızlı şarj desteği ve 6000mAh bataryası ile dikkat çeken iQOO Z5, yakında tanıtılmış olacak.

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iQOO Z5, 6000mAh'lik dev bir batarya sunacak

Eylül 2021'de tanıtılan iQOO Z5'in yenilenmiş versiyonu geliyor. Yeni iQOO Z5 bugün Digital Chat Station tarafından karşımıza çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Dimensity 8000 yonga seti ile birlikte gelecek olan yeni iQOO Z5, görünüşe göre 6,58 inç LCD bir ekranla gelecek.

9,21 mm kalınlığında bir gövde ile gelecek olan iQOO Z5, açıklanan bilgilere göre 6000mAh'lik bataryayla gelecek. Ayrıca 44W hızlı şarj desteği de sunulacak. Şimdilik yeni iQOO Z5 hakkında çok bilgi bulunmasa da, artık iQOO'nun orta-üst segment yeni bir iQOO Z5 modeli ile geleceğini biliyoruz.

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Yeni iQOO Z5, 44W hızlı şarj desteği ile geliyor