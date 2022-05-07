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    Anlık Bildirim

    Yeni iQOO Z5, 44W hızlı şarj desteği ile geliyor

    iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli yeni iQOO Z5 44W hızlı şarj desteği ile geliyor. İşte yeni iQOO Z5'in Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan özellikleri.
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    Yeni iQOO Z5, 44W hızlı şarj desteği ile geliyor
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    iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli iQOO Z5, özellikleri ile birlikte sızdırıldı. 44W hızlı şarj desteği ve 6000mAh bataryası ile dikkat çeken iQOO Z5, yakında tanıtılmış olacak.

    iQOO Z5, 6000mAh'lik dev bir batarya sunacak

    Eylül 2021'de tanıtılan iQOO Z5'in yenilenmiş versiyonu geliyor. Yeni iQOO Z5 bugün Digital Chat Station tarafından karşımıza çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Dimensity 8000 yonga seti ile birlikte gelecek olan yeni iQOO Z5, görünüşe göre 6,58 inç LCD bir ekranla gelecek.

    Yeni iQOO Z5, 44W hızlı şarj desteği ile geliyor

    9,21 mm kalınlığında bir gövde ile gelecek olan iQOO Z5, açıklanan bilgilere göre 6000mAh'lik bataryayla gelecek. Ayrıca 44W hızlı şarj desteği de sunulacak. Şimdilik yeni iQOO Z5 hakkında çok bilgi bulunmasa da, artık iQOO'nun orta-üst segment yeni bir iQOO Z5 modeli ile geleceğini biliyoruz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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