iQOO Neo7 SE'nin çıkış tarihi açıklandı: Orta seviyede rekabet artıyor

iQOO Neo7 SE, 2 Aralık'ta Dimensity 8200 ile geliyor
Bildirilenlere göre iQOO Neo7 SE, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78” AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile donatılacak yeni telefonun, orta sınıf rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.
Yonga seti detaylarına dönersek, Dimensity 8100'ün 4 adet Cortex-A55 ve 4 adet 2,78 GHz Cortex-A78 kurulumuna kıyasla Dimensity 8200, 4 adet Cortex-A55, 1 adet 3,1 GHz Cortex-A78 ve 3 adet 3,0 GHz Cortex-A78'den güç alacak. Böylece selefine kıyasla farklı bir çekirdek yapılandırması ile gelecek yeni işlemci, saat hızları konusunda ufak bir yükseltme sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam