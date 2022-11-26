iQOO Neo7 SE'nin çıkış tarihi açıklandı: Orta seviyede rekabet artıyor

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda iQOO, bir sonraki amiral gemisi iQOO 11 serisinin 2 Aralık’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Ayrıca bu etkinlikte, şirketin yeni orta seviye telefonu iQOO Neo7 SE modelinin de yer alması bekleniyor. Yaklaşan akıllı telefon, MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile piyasaya sürülen ilk telefon olacak.

iQOO Neo7 SE, 2 Aralık'ta Dimensity 8200 ile geliyor

Bildirilenlere göre iQOO Neo7 SE, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78” AMOLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Bununla birlikte 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile donatılacak yeni telefonun, orta sınıf rekabetine iddialı bir giriş yapacağını söyleyebiliriz.

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Yonga seti detaylarına dönersek, Dimensity 8100'ün 4 adet Cortex-A55 ve 4 adet 2,78 GHz Cortex-A78 kurulumuna kıyasla Dimensity 8200, 4 adet Cortex-A55, 1 adet 3,1 GHz Cortex-A78 ve 3 adet 3,0 GHz Cortex-A78'den güç alacak. Böylece selefine kıyasla farklı bir çekirdek yapılandırması ile gelecek yeni işlemci, saat hızları konusunda ufak bir yükseltme sunacak.

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