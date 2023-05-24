iQOO TWS Air Pro uygun fiyata gürültü engelleme ile geliyor

iQOO TWS Air Pro özellikleri ve fiyatı
iQOO TWS Air Pro adındaki tam kablosuz kulaklık modeli 14.2mm büyük dinamik sürücüler ile ses konusunda kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratmıyor. 3D ve Monster Sound teknolojisi sayesinde ses kalitesi de yükseliyor.
Aktif gürültü engelleme dış ortam seslerini tatmin edici seviyede azaltırken oyunlar için de 42ms gecikme süresi eklenmiş. Normal gecikme süresi ise 88 milisaniye. Bluetooth 5.3 sayesinde kulaklık aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyor.
IP54 ile su sıçramalarına dayanıklı olan gövde dokunmatik kontrollere sahip. Kutusu ile birlikte ANC kapalı olarak 30 saate kadar kullanım sunabiliyor. iQOO TWS Air Pro tam kablosuz kulaklık modeli 38$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.