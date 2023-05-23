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    Vivo imzalı iQOO Pad tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Vivo'nun alt markalarından iQOO, merakla beklenen iQOO Pad modelini duyurdu. Peki iQOO'nun ilk tablet modeli neler sunuyor? İşte iQOO Pad özellikleri ve fiyatı.
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    Vivo imzalı iQOO Pad tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun alt markalarından iQOO, bir süredir sızıntılarla gündemde olan iQOO Pad modelini nihayet duyurdu. Peki Xiaomi Pad 6, OPPO Pad 2 ve daha fazlasına karşı rekabet edecek iQOO Pad neler sunuyor? İşte iQOO Pad özellikleri ve fiyatı.

    iQOO Pad neler sunuyor?

    iQOO Pad, arka panelinde dairesel bir kamera modülü bulunan metal yekpare bir gövdeye sahip. Cihazın ön yüzünde ise 2,8 K (2800x1968 piksel) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 12,1 inç IPS ekran bulunuyor. Bu panelin 600 nit maksimum parlaklık, HDR10 ve stylus kalem desteğine sahip olduğunu belirtelim.

    Vivo imzalı iQOO Pad tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Google Pixel Tablet'in kalbinde 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000+ bulunuyor. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.2GHz Cortex-X2, 3 adet Cortex-A710 ve 4 adet Cortex-A510 çekirdekleri kullanılıyor. Grafik birimi tarafında ise işlemciye Mali-G710 MC10 eşlik ediyor.

    Bu noktada performans ve genel kullanım deneyimini korumak adına 14442 mm buhar odası soğutma çözümü ile desteklenen iQOO Pad, gücünü 44W şarj destekli 10.000mAh pil ünitesinden alıyor. 

    Kamera bölümünde iQOO Pad, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP kameraya ev sahipliği yapıyor. Cihazın arka bölümünde ise 13MP birincil ve 2MP yardımcı sensöre yer verilmiş. Cihazın diğer özellikleri arasında, Android 13 destekli OriginOS 3, WiFi 6, Bluetooth 5.3 ve bir USB-C bağlantı noktası yer alıyor. 

    iQOO Pad fiyatı

    Yapılan duyuruya göre iQOO Pad'in 8GB + 128GB seçeneği 368 dolar, 8GB + 256GB seçeneği 410 dolar, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB RAM seçenekleri ise sırasıyla 453 dolar ve 495 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın Avrupa ve Türkiye pazarında satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

    Google Pixel Tablet özellikleri

    • Ekran: 12,1 inç IPS, 2800x1968 piksel, 144 Hz, 600 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+
    • Pil: 10.000mAh 44W hızlı şarj
    • Kamera: 13MP+2MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • RAM: 8GB+12GB
    • Depolama: 128/256/512 GB
    • İşletim sistemi: Android 13 OriginOS 3
    • Bağlantılar: Wi-Fi 6 desteği, Stylus desteği, Bluetooth 5.3, USB Type C
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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