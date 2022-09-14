iQOO Z6 Lite tanıtıldı: Snapdragon 4 Gen 1 işlemcili ilk telefon

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Çinli Vivo markası yeni bir orta sınıf akıllı telefon piyasaya sürdü. iQOO Z6 Lite adı altında pazara giriş yapan model, 5G destekli yeni Snapdragon 4 Gen 1 yonga setiyle donatılmış dünyanın ilk akıllı telefonu olarak karşımıza çıktı. Söz konusu işlemci 2.0 GHz saat hızına sahip iki Kryo Prime ve 1.8 GHz frekansında çalışan altı Kryo Efficiency olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor.

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Cihaz 2408 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.58 inç IPS ekran taşıyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 18 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alan akıllı telefon 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile geliyor.

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Güçlü soğutma sistemi

iQOO Z6 Lite'ın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel makro lensten oluşan çift kamera sistemi var. Ön tarafında ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. Cihaz kutudan Android 12 tabanlı Funtouch OS 12 yüklü şekilde çıkıyor.

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Üretici, cihazın yük altında daha stabil çalışmasını sağlayacak 4 bileşenli bir soğutma sistemine sahip olduğunu söyledi. iQOO Z6 Lite'ın satışları 14 Eylül'den itibaren başlayacak. Akıllı telefonun yeşil ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

iQOO Z6 Lite Özellikleri

Ekran: 6.58 inç LCD, Full HD+, 120 Hz

6.58 inç LCD, Full HD+, 120 Hz İşlemci: Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 4 Gen 1 RAM: 4/6 GB

4/6 GB Depolama: 64/128 GB (microSD kart yuvası var)

64/128 GB (microSD kart yuvası var) İşletim sistemi: Android 12 (Funtouch OS 12)

Android 12 (Funtouch OS 12) Arka kamera: 50 + 2 megapiksel

50 + 2 megapiksel Ön kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya: 5.000 mAh, 18W şarj

5.000 mAh, 18W şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1

5G, Wi-Fi (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 Boyutlar: 164 x 75.8 x 8.3 mm

164 x 75.8 x 8.3 mm Ağırlık: 194 gr

194 gr Renk: Siyah, Yeşil

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iQOO Z6 Lite Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB depolama - 177 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama - 195 dolar

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iQOO Z6 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı