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    Telefon, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkını kaldıran düzenleme ertelendi

    Telefon, tablet, akıllı saat ve bilgisayarlarda cayma hakkını kaldıran düzenleme 1 Ocak 2024'e ertelendi. Bu tarihe kadar yapılan alışverişlerde cayma hakkından yararlanabileceksiniz.
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    Telefonlarda cayma hakkını kaldıran düzenleme ertelendi
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    Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde düzenlemeler yapılmış ve online alışverişlere yeni kurallar getirilmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu düzenlemenin bazı maddelerinin yürürlük tarihi 1 Ekim 2022’den 1 Ocak 2024’e ertelendi.

    Online alışverişlerde cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayarlarda cayma hakkının kaldırılması kararı 1 Ocak 2024’e ertelendi. Müşteriler 1 Ocak 2024’e kadar mevcut düzenlemeye göre alışveriş yapabilecek. Bu tarihten sonra keyfi iade yapamayacak.

    Ayrıca tescil zorunluluğu bulunan drone’larda, Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunluluğu olan araçlarda ve kurulumu servis tarafından yapılması zorunlu olup kurulumu yapılmış ürünlerde cayma hakkı kaldırılması kararı da 1 Ocak 2024’e ertelendi.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-4.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220823-2.htm
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