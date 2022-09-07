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    Snapdragon 4 Gen 1 giriş seviyesine hitap edecek

    Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti en alt seviyede daha iyi performans ve verimlilik, belirli seviyede yapay zekâ hızlandırıcısı, Quick Charge 4+ teknolojisi gibi özelliklerle geliyor.
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    Snapdragon 4 Gen 1
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    Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinin ardından maliyet odaklı akıllı telefonlar için de Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti duyuruldu. Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinin özelliklerini sizler için bir araya getiriyoruz.

    Snapdragon 4 Gen 1 özellikleri neler?

    Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti giriş seviyesinde akıllı telefon modellerine katma değerli özellikler kazandırıyor. Yine 8 çekirdekli olan yonga setinde Kryo çekirdekleri 2GHz seviyesine kadar çıkıyor ve yüzde 15 performans artışı getiriyor. Adreno grafik birimi de yüzde 10 daha iyi performans sergiliyor.

    108MP çözünürlükleri destekleyen Spectra Triple ISP yongası çoklu kare kumlanma engelleme ve sıralı çekim imkânı sunuyor. 120Hz tazeleme hızı yanında daha hızlı dokunmatik tarama ve değişken odak teknolojilerine de destek sağlanıyor.

    Qualcomm Hexagon yapay zekâ hızlandırıcısı daha gelişmiş dijital asistan, mikrofonlar ile uzak alan algılaması ve yankı engelleme şeklinde fonksiyonlara imza atıyor. Snapdragon X51 5G modem tatmin edici seviyede bağlantı hızları sunarken FastConnect 6200 kablosuz bağlantı yongası ve Quick Charge 4+ teknolojisi de eklenmiş. Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti ilk kez iQOO Z6 Lite ile piyasaya çıkacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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