Snapdragon 4 Gen 1 giriş seviyesine hitap edecek

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Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinin ardından maliyet odaklı akıllı telefonlar için de Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti duyuruldu. Snapdragon 4 Gen 1 yonga setinin özelliklerini sizler için bir araya getiriyoruz.

Snapdragon 4 Gen 1 özellikleri neler?

Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti giriş seviyesinde akıllı telefon modellerine katma değerli özellikler kazandırıyor. Yine 8 çekirdekli olan yonga setinde Kryo çekirdekleri 2GHz seviyesine kadar çıkıyor ve yüzde 15 performans artışı getiriyor. Adreno grafik birimi de yüzde 10 daha iyi performans sergiliyor.

Snapdragon 6 Gen 1 seriye hareket getirecek 6 sa. önce eklendi

108MP çözünürlükleri destekleyen Spectra Triple ISP yongası çoklu kare kumlanma engelleme ve sıralı çekim imkânı sunuyor. 120Hz tazeleme hızı yanında daha hızlı dokunmatik tarama ve değişken odak teknolojilerine de destek sağlanıyor.

Qualcomm Hexagon yapay zekâ hızlandırıcısı daha gelişmiş dijital asistan, mikrofonlar ile uzak alan algılaması ve yankı engelleme şeklinde fonksiyonlara imza atıyor. Snapdragon X51 5G modem tatmin edici seviyede bağlantı hızları sunarken FastConnect 6200 kablosuz bağlantı yongası ve Quick Charge 4+ teknolojisi de eklenmiş. Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti ilk kez iQOO Z6 Lite ile piyasaya çıkacak.

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